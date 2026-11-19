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▲澳洲肯德基為迎接《GTA 6》上市，在社群發布虛構女子「安艾勒比」訃聞海報舉辦假葬禮。（圖／翻攝自KFC Instagram）

全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）今（19）日正式上市，上班族紛紛想請假徹夜通關！澳洲肯德基宣布今天替虛構女子辦「假葬禮」並發出席證明，羅技也推「遊戲有薪假」，《幻獸帕魯》開發商Pocketpair更宣布全體員工含週末直接連放5天假！澳洲肯德基看準《GTA 6》上市熱潮，今（19）日上午 11 時在昆士蘭州黃金海岸羅賓納分店，替虛構女子「安艾勒比」（Ann Alibi，諧音不在場證明）舉辦告別式，海報還暗指這場儀式辦在「歷經 13 年等待的大事」當天。現場備妥靈車、棺木、弔唁簿並邀神祕嘉賓致悼詞，民眾穿喪服到場不僅能拍照，還可領取實體出席證明向老闆交代行蹤。無法親臨現場的玩家也能透過澳洲肯德基官方 Instagram 同步收看直播；官方也加碼宣布，只要社群貼文累積達 6,000 個讚，今天全澳洲透過官方 App 消費滿 30 澳元即享免費外送服務。除了肯德基神助攻，多家企業也直接給員工放「遊戲假」。電腦周邊大廠羅技（Logitech）推出「Logi Game Day」計畫，全球約 7,000 名正職與實習生一年內皆可任選一天有薪假打電動；印度也有室內設計公司今日全公司放假。熱門遊戲《幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 更霸氣宣布，迎接《GTA 6》上市，全體員工含週末直接連放 5 天假！