台南晶英宣布，將於大年初一至初三推出「晶羊豐年 富貴綿延」官網限定春節住房專案，祭出雙人及三人同行早鳥優惠，凡於2026年11月30日前預訂，兩人入住每人每晚最低5150元起、三人同行含翌日早餐，每人每晚更只要4100元起。凡入住每晚再贈新春好禮三選一，包含近期在社群掀起熱潮的「林腦神經春銘精油膏」聯名禮盒、人氣不敗「精典泰迪」玩偶，以及在地永續品牌「多加思所」職人手作禮，新春專案即日起開放預訂，好禮數量有限，送完為止。
台南晶英酒店今年春節住房專案，規劃3款聯名好禮，讓旅客將台南款待之情帶回家，包含飯店人氣贈禮的「精典泰迪9吋絨毛玩偶」；還有療癒身心的禮物，即是與起源於台南職人手作品牌「Do+T多加思所－美力伸展台」合作，推出多款充滿府城生活記憶的創意手作，像是全新漁網與循環布料、象徵台語諧音希望與堅韌精神的「漁網造型小包」，與「臺南椪餅吊飾」、「虱目魚吊飾」與「虱目魚側包」等。
已故醫師林春銘為藝人林逸欣的父親 研發之精油膏民眾搶買
更首度攜手台南「林春銘醫師神經醫學網」，推出聯名精油膏禮盒，內含薰衣草及香茅兩款香氣，該精油膏由已故台南資深神經內科醫師林春銘研製，主要用於塗抹後幫助舒緩頭痛、失眠放鬆、痠痛等身體不適。林春銘為台灣台南市的知名神經內科醫師，也是藝人林逸欣的父親，去年逝世後，由他研發的精油膏，至今仍是民眾搶購商品。
台南晶英酒店提到，林春銘腦神經內科精油膏大概是每天15:00開賣，但大概12:00或是更早就會有人在診所前排隊；而每次周六中午官網上12:00會開放預訂，也都是被秒殺售罄，比演唱會門票更難搶，堪稱「一膏難求」。
春節住房專案 每人每晚最低4100元起
此次台南晶英「晶羊豐年 富貴綿延」春節住房專案於官網即日起可下訂，更祭出早鳥優惠，凡於2026年11月30日前預訂，兩人入住每人每晚最低5150元起、三人同行含翌日早餐，每人每晚更只要4100元起。
台南遠東香格里拉宣告 個人衛生用品收入捐贈公益
另外，台南遠東香格里拉飯店則是宣告延續長期關注環境永續的理念，將旅宿用品減量與海洋保育相結合。配合臺南市政府「臺南市淨零永續城市管理自治條例」有關旅宿業自2026年11月12日起不再免費提供牙刷、牙膏、梳子、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等六項一次性個人衛生用品的規定，但飯店仍提供購買服務，相關銷售收入款項，捐贈予「國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心」。
台南遠東香格里拉表示，「國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心」長期投入臺灣鯨豚擱淺救援、醫療照護及相關科學研究，累積數十年的專業經驗。從擱淺事件應變、活體鯨豚照護與復健，到死亡擱淺個體的解剖採樣及研究分析，持續蒐集珍貴的科學資料，為了解鯨豚健康與海洋生態提供重要依據。台南遠東香格里拉此次透過公益捐贈，支持研究中心既有的海洋研究與保育工作。
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更首度攜手台南「林春銘醫師神經醫學網」，推出聯名精油膏禮盒，內含薰衣草及香茅兩款香氣，該精油膏由已故台南資深神經內科醫師林春銘研製，主要用於塗抹後幫助舒緩頭痛、失眠放鬆、痠痛等身體不適。林春銘為台灣台南市的知名神經內科醫師，也是藝人林逸欣的父親，去年逝世後，由他研發的精油膏，至今仍是民眾搶購商品。
台南晶英酒店提到，林春銘腦神經內科精油膏大概是每天15:00開賣，但大概12:00或是更早就會有人在診所前排隊；而每次周六中午官網上12:00會開放預訂，也都是被秒殺售罄，比演唱會門票更難搶，堪稱「一膏難求」。
春節住房專案 每人每晚最低4100元起
此次台南晶英「晶羊豐年 富貴綿延」春節住房專案於官網即日起可下訂，更祭出早鳥優惠，凡於2026年11月30日前預訂，兩人入住每人每晚最低5150元起、三人同行含翌日早餐，每人每晚更只要4100元起。
另外，台南遠東香格里拉飯店則是宣告延續長期關注環境永續的理念，將旅宿用品減量與海洋保育相結合。配合臺南市政府「臺南市淨零永續城市管理自治條例」有關旅宿業自2026年11月12日起不再免費提供牙刷、牙膏、梳子、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等六項一次性個人衛生用品的規定，但飯店仍提供購買服務，相關銷售收入款項，捐贈予「國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心」。
台南遠東香格里拉表示，「國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心」長期投入臺灣鯨豚擱淺救援、醫療照護及相關科學研究，累積數十年的專業經驗。從擱淺事件應變、活體鯨豚照護與復健，到死亡擱淺個體的解剖採樣及研究分析，持續蒐集珍貴的科學資料，為了解鯨豚健康與海洋生態提供重要依據。台南遠東香格里拉此次透過公益捐贈，支持研究中心既有的海洋研究與保育工作。