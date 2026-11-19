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台北市中山、大同區市議員候選人、律師李惠暄，日前登上范琪斐主持的Podcast節目《陪我走一段》時，坦承自己在上一段婚姻外遇，導致婚姻破滅，還淚崩跟前夫道歉，引發外界熱議。而對此，她也於社群發出長文辯解，無奈嘆：「愛上什麼樣的人，或許不是我們能夠預先決定的。」李惠暄表示在《陪我走一段》預告公開後，許多人開始討論她的感情經歷，並坦承這是她首次在節目中坦承外遇，「而且，40多歲的我，第一次真正愛上的人，竟然是一個女人。」李惠暄表示當了17年的律師，很習慣面對、解決他人問題，但卻發現對自己沒那麼了解，從小就想當媽媽的她有了家庭、兩個孩子，並創業開律師事務所，原以為這就是幸福，認為愛情是什麼好像沒那麼重要，直到40多歲，才發現自己不知道的一面。李惠暄坦言至今對前夫仍非常愧疚，大讚對方是好爸爸，在當時很努力經營雙方婚姻，「但我沒有把原本的婚姻好好處理，就走進另一段感情，讓他承受了很深的傷害。」李惠暄也無奈表示：「愛上什麼樣的人，或許不是我們能夠預先決定的，但怎麼面對自己的感情、怎麼處理與別人的承諾，終究是自己要負起的責任。」李惠暄進一步透露在選前談論這件事的理由，表示知道可能會讓一些人失望，也不會讓大家認同或原諒自己，「但我想，既然決定走進政治，讓更多人認識李惠暄，那麼我也不希望大家只看見一個能幹、專業、總是很有自信的律師，卻看不見我其實也有做錯事、會脆弱、會不知所措的時候。」李惠暄表示至今已43歲還在學習，希望自己經歷可以給在婚姻困惑、忘記照顧感情、傷害過別人的人有勇氣面對自己責任。雖然李惠暄也沒自信說已把一切都想明白，「人生裡有做得好的地方，也有做得很不好的地方，有些歉意，即使說出口也不見得能彌補什麼。」但表示這些也都是自己走過的人生，如今也還在學習面對自己感情、好好對待身邊人，並感謝主持人給機會讓她道出不易開口的故事、重新整理這些年的人生。43歲了，有些話，我想親自跟你說。昨晚，范姐發布了《陪我走一段》明天即將上線的節目預告短影音，也有一些媒體開始報導我的感情經歷。沒錯，我在節目裡親口承認，自己曾經在婚姻中外遇。而且，40多歲的我，第一次真正愛上的人，竟然是一個女人。這是我第一次在節目裡，這麼坦白地談自己的婚姻、人生，以及這幾年發生的巨大變化。當了17年律師，我很習慣面對別人的問題，找出解決方法。尤其做了這麼多年家事案件，陪伴過無數當事人走過婚姻的困境，我一直以為，自己對感情和家庭已經有足夠的理解。但輪到自己的時候，我才發現，原來我對自己並沒有那麼了解。我從小就很確定自己想當媽媽，後來有了家庭、有了兩個可愛的孩子，還創業開了律師事務所。我曾經覺得，人生這樣就很幸福了，愛情是什麼、自己需要怎麼樣的親密關係，好像都沒有那麼重要。直到40多歲，才發現自己原來還有完全不認識的一面。回頭看這段經歷，我最難面對的，其實是孩子的爸爸。他是一個很好的爸爸，也曾經很努力地經營我們的婚姻。我們有過很幸福的日子，但我沒有把原本的婚姻好好處理，就走進另一段感情，讓他承受了很深的傷害。這件事情，我到現在還是有很深的愧疚。愛上什麼樣的人，或許不是我們能夠預先決定的，但怎麼面對自己的感情、怎麼處理與別人的承諾，終究是自己要負起的責任。選舉只剩下11天了，為什麼還要在這個時候談這些？我當然知道，這段經歷可能讓一些原本認識我、信任我的朋友感到意外，甚至失望。我也不會奢求，大家一定要認同我的選擇，或者因為我願意說出來，就應該原諒我。但我想，既然決定走進政治，讓更多人認識李惠暄，那麼我也不希望大家只看見一個能幹、專業、總是很有自信的律師，卻看不見我其實也有做錯事、會脆弱、會不知所措的時候。我很喜歡《陪我走一段》這個節目。它陪伴過很多人，讓不同生命經驗的人，有機會把那些不容易開口的故事說出來。這次和范姐聊了將近一個小時，對我來說也是一次很特別的整理。我發現，自己可以很理性地處理當事人的問題，卻不一定懂得怎麼表達自己的感受；可以很努力地照顧別人，卻不見得知道怎麼經營一段真正親密的關係。而這些，43歲的我都還在學習。如果這段經歷能讓某個正在婚姻裡困惑的人，早一點認識自己的需要；讓一個總是習慣把事情做好、卻忘記照顧感情的人，願意坐下來跟伴侶好好談一次；又或者，讓曾經傷害別人的人，有勇氣誠實面對自己的責任，那麼我很願意分享這段不那麼光彩的人生經驗。我到現在也不敢說，自己已經把這一切都想明白了。人生裡有做得好的地方，也有做得很不好的地方，有些歉意，即使說出口也不見得能彌補什麼。但這些都是我真實走過的人生。43歲了，我還有很多不懂的事情，也還在學習怎麼面對自己的感情、好好對待身邊的人。明天，《陪我走一段》完整節目就會上線。謝謝范姐願意聽我說這段不太容易開口的故事，也讓我有機會重新整理這些年的人生。如果你願意，歡迎陪我走這一段。你不一定會認同我的選擇，但或許在這一個多小時的對話裡，我們都能對人生、感情，以及那些不容易面對的自己，多一點理解與思考。李惠暄