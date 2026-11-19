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美國總統川普（Donald Trump），目前人在中國深圳，準備參加APEC峰會，他在當地接受《福斯新聞》（Fox News）記者漢利赫（Jacqui Heinrich）訪問時，又被問到黃仁勳的婚外情是否可能構成國安威脅，他聲稱自己沒有聽說黃樂是間諜，也談到輝達先進晶片出口到中國的問題，甚至表示如果由他決定，願意讓輝達賣Blackwell晶片給中國。根據川普受訪內容，記者詢問，黃仁勳與黃樂的婚外情，是否可能涉及國家安全威脅。對此，川普回答稱，他並未聽說黃樂是間諜：「通常這種情況是，任何來自中國的漂亮女性，都會被認為是間諜」，強調自己不知道黃樂是否真的替中國從事間諜活動。川普形容黃樂是一名商業人士，曾經購買晶片，至於這些晶片是否透過合法管道取得，他並不清楚。不過，黃樂是否涉及中國情報活動，目前仍有相關調查正在進行，川普的個人表態，並不代表美國情報機關已經排除相關疑慮。比起黃樂的間諜疑雲，川普在訪問裡，針對輝達晶片出口政策的談話，同樣值得注意。川普表示，美國目前限制輝達向中國出售最先進的晶片，但他認為，美國應該讓輝達有機會向中國市場銷售產品，因為政府希望美國企業賺錢，而不是要求企業投入資源研發晶片，卻不准它們出售。談到輝達最先進的Blackwell晶片，川普甚至表示，如果由他決定，會允許輝達出售Blackwell給中國，據他所知，輝達已經在研發更新、更先進的晶片，Blackwell可能2、3年後就會被新產品取代，因此不必過度限制目前產品的出口。要注意的是，川普這番話屬於個人對出口政策的看法，並非美國政府已正式批准Blackwell晶片輸中，目前美國對先進AI晶片出口仍設有管制。黃仁勳與黃樂的關係，之所以引發美國政界高度關注，關鍵不只是婚外情，而是黃樂曾任職於新加坡科技公司Megaspeed ，該公司涉嫌將大量輝達高階晶片及運算資源轉運到中國。分析指出，這起事件已讓美國國會要求進一步檢視輝達晶片出口政策，部分議員甚至主張暫停相關出口，以防止先進AI技術落入中國手中。此外，川普政府內部對於如何處理中國晶片市場，其實也存在不同看法，一派主張加強限制，另一派則擔心過度封鎖將傷害美國企業利益，甚至讓中國加速發展自主晶片技術。