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健保署長陳亮妤昨（18）日遭爆料，接任健保署長後，疑似以「媒體宣傳費」的預算，聘用個人化妝造型師。而陳亮妤今（19）日出席立法院衛環委員會時，遲到超過5分鐘，但仍接受媒體堵訪強調，沒有隨行化妝師、也沒有報公帑，「沒有這樣的事情」，會全力配合調查。有媒體爆料，民眾檢舉陳亮妤以媒宣費預算聘用個人化妝師，且造型師是「隨行服務」，許多活動都能看到，更引起署內同仁不滿，進而到衛福部政風處檢舉。陳亮妤昨日僅以文字回覆，但今日上午出席立法院衛環委員會處理「115年度衛生福利部主管預算凍結報告」會議時，9點準時開會鐘聲一打，仍未見人影，場內各司署主管代表也都已準時抵達，而召委王正旭點名時，該座位空無一人，遲到超過5分鐘才姍姍來遲。不過，陳亮妤雖晚到，仍接受媒體聯訪表示「我知道大家在等我」。她說，「非常抱歉帶來一些紛擾」，但對於媒體報導有專用隨行化妝師一事強調「沒有這個人」、「也沒有這樣的事情」。對於隨行化妝師是報公帑一事，陳亮妤再次強調「沒有這樣的事情」，媒宣費都有公布，一旦進入調查，會全力配合說明、調查，謝謝關心。至於今日遲到一事，陳亮妤解釋，因為司機繞路，交通也比較塞，帶來紛擾也向大家致歉。