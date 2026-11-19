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選戰倒數9天，北市議員秦慧珠因發言爭議，引爆藍營基層怒火。立法院長韓國瑜嫡系子弟兵、前立委參選人林佳新開出第一槍，公開喊出「支持蔣萬安，拒投秦慧珠」。他說，當年韓國瑜面對罷免，秦慧珠公開要韓別喝酒戒酒準時點，但韓哪時酗酒鬆弛職位？痛斥秦慧珠始終不改、為了私利犧牲台北市長蔣萬安，有她這樣的同志「我都覺得丟臉」。林佳新說，秦慧珠這數十年來受盡國民黨的栽培，當到立委、當到議員，都是這些支持者無私地簇擁、去擁護才能在政壇有一席之地，但細看妳這些年來的行為，包括韓國瑜在被罷免時、選總統時，當時極盡調侃、嘲諷、揶揄，到現在妳始終不改。林佳新說，多年前韓國瑜面對罷免，秦慧珠公開要韓國瑜別喝酒戒酒準時點努力當好本份，當時我就直指秦議員，哪時候韓國瑜市長酗酒鬆弛職位了？否則妳這不是擺明在使絆子，不然什麼叫使絆子？林佳新更痛斥，面對蔣萬安，他們這些義勇軍、友軍朋友，努力在跟所謂的蠻橫不講理的民進黨對抗時，秦慧珠在前方吃緊的狀態下，妳在後方緊吃，為了自己的私利，情願犧牲這蔣萬安，甚至是抹黑、調侃、揶揄，從來不避諱。甚至過往今年，還去指使台中市政府，毫無證據之下，認為公務人員利用粉專側翼在攻擊妳。「妳有沒有向盧媽媽道過歉？妳回答我有沒有？」林佳新說，秦慧珠吃盡了國民黨奶水，自私為自己設想，叫這些無私的義勇軍跟側翼朋友、友軍們，情何以堪？妳高高坐在議員大位。林佳新強調，現在是選戰時刻，妳不跟民進黨直球對決，變相幫沈伯洋、甚至幫民進黨在砍殺自己人。有妳這種同志啊，「我都覺得丟臉」，妳受盡榮譽，結果妳自己在糟蹋自己的同志，「妳叫我們情何以堪啊？」林佳新更呼籲，松山，信義區的朋友有更多更好的議員可以選擇，不用含淚投票給秦慧珠，議員拒投三號，市長拒投三號。藍軍當自強，勇敢快樂的支持五號蔣萬安。