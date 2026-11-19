我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲表示，他不知道小草會不會投給台北市長蔣萬安，但絕對不會投給民進黨台北市長候選人沈伯洋。對此，沈伯洋今（19）日表示，大家都是獨立個體，不會因為誰的呼籲或說法，就一定投給誰、或不投給誰，大家都能自己做決定。沈伯洋上午在台北市議員林亮君、顏若芳、議員候選人林子揚、賴俊翰陪同下，赴濱江市場內攤掃街。對於二度到濱江市場，沈伯洋說，因為上次來只掃外灘，內攤來不及進去，因此今天再度回來。對於柯文哲喊說不投沈伯洋一事，沈伯洋說，他們一直都在爭取不同族群的選票，大家都是獨立的個體，不會因為誰的呼籲或說法，就一定投給誰、或不投給誰，大家都能自己做決定。沈伯洋強調，作為台北市民，大家可以比較政見，看看哪位候選人比較能實現大家對台北的願景，這才是重點。媒體詢問，沈伯洋21日將出席觀光政策座談會，主辦方預告將致贈前立委黃珊珊親筆簽名著作，以及台北市觀光政策建言，期待收到什麼建言？是否會向黃請益市政？沈伯洋回應，他目前還不太知道會是哪些建言，但團隊是受邀的一方，會發表觀光政策。他說，當天中午還有政見發表，所以是結束後接續講觀光政策，希望有機會讓大家多了解，現在選舉只剩幾天，行程的安排上不知道是否能夠那麼順利。