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密爾瓦基公鹿今（19）日作客邁阿密熱火，同時也是希羅（Tyler Herro）今年夏天被交易後首次重返邁阿密。根據美媒《Legion Hoops》報導，昔日搭檔7個賽季的阿德巴約（Bam Adebayo）與希羅在開賽跳球前竟互當空氣、全程零互動。究竟這對曾攜手征戰7年的老戰友之間結下了什麼樑子，讓原本情同手足的隊友鬧到形同陌路？希羅與阿德巴約過去在熱火並肩作戰長達7個球季，希羅效力期間累積攻下7664分高居隊史第6，外線命中1068記三分球名列隊史第2，更曾榮膺2021-22賽季年度最佳第六人，兩人一度被視為邁阿密未來核心。然而今年6月熱火與公鹿達成震撼交易，將希羅等人送往密爾瓦基，換回「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），兩人長達7年的隊友緣分就此畫下句點。交易拆夥後，雙方關係並未和平落幕，反而因社群媒體上的言論急速惡化。綜合多家外媒報導，希羅疑似在社群平台上或透過Instagram私訊與球迷互動時，針對阿德巴約的防守表現提出質疑，甚至質疑他是否配得上高達6000萬美元的薪資，這番隔空開酸讓阿德巴約相當不滿，為日後的衝突埋下導火線。這場心結在今年7月拉斯維加斯夏季聯賽期間正式引爆。當時兩人在飯店訓練球場碰面，阿德巴約上前針對先前的社群言論與希羅當面對質，雙方一言不合之下竟爆發肢體衝突，甚至傳出阿德巴約揮拳擊中希羅頭部的驚人畫面。過去在場上互相掩護的戰友，就此徹底撕破臉，關係跌入冰點。如今希羅隨公鹿首度回到熟悉的主場迎戰舊主，賽前跳球環節兩人竟然全程「零互動」、互相無視。賽後受訪時，被問到與昔日搭檔以這樣的方式分開是否感到遺憾，希羅顯得相當平靜，直言這就是聯盟生態的一部分，商業與人事變動本就瞬息萬變，歸根究柢兩人都是好勝心極強的人，球風也截然不同，自己如今只專注在場上表現，並期待與公鹿新隊友並肩作戰。談到兩人目前的真實關係，希羅坦承並不確定，也承認彼此至今尚未說過一句話，不過他仍在受訪時肯定阿德巴約的球技，稱讚對方是能從一號位守到五號位、進攻端也極具天賦的出色球員。只是從7年並肩作戰的默契搭檔，走到如今跳球前形同陌路的局面，這段昔日兄弟情恐怕短時間內難以修補。