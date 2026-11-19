我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊謹華（左）虧霍建華（右）皇帝上身，他自己也不好意思地笑出來。（圖／翻攝自YouTube＠Netflix Taiwan）

霍建華主演的《急診室的奇蹟》在Netflix熱播中，官方也釋出幕後花絮，只見飾演急診室副主任的霍建華，一幕要大家先離開現場的戲，他竟不小心脫口，「你先下去吧。」讓所有人傻眼喊，「下去哪裡啦！」皇帝上身超逗趣。《急診室的奇蹟》釋出幕後花絮，眾人為了醫療專有名詞頻頻崩潰，其中霍建華要大家先離開現場，他神情凝重，卻吐出一句，「你先下去吧。」氣氛瞬間僵住，喊卡之後所有人笑成一團，吐槽他，「下去哪啦！」虧他是《如懿傳》入戲太深，一不小心就皇帝上身。他自己也不好意思地吐舌掩面，讓大家看到不一樣的霍建華。不僅如此，霍建華也常常在片場模仿其他演員演戲，還大改劇本，逗得其他演員笑不停，楊謹華為了背一大串醫療專有名詞，舌頭頻打結，氣到翻白眼，眾人一有空就拿著聽診器練習，連導演出現都沒發現，相當認真。然而該劇播出時被許多醫療從業人員詬病不夠專業，但也有不少人支持，認為台劇能做到這樣已經進步許多，且看戲如果變成大家來找碴就沒意思了，導演李志薔也分享，所有罵聲他負責，不希望演員的付出被抹滅。