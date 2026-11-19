詹姆斯對手在他的防守下命中率僅32.5%，竟高居全聯盟第一，勝過馬刺神獸文班亞馬（Victor Wembanyama）以及218公分的雷霆巨人瑪拉（Aday Mara）。

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詹姆斯還是聯盟第一人 防守數據排首位

湖人戰績高居第一 洛城媒體：詹姆斯跟球隊有相容性問題

詹姆斯（LeBron James）12月即將年滿42歲，本季轉戰費城76人，仍能穩定繳出全能身手，助隊打出優異戰績。數據部落客「Stat Defender」統計今年例行賽，球員防守限制對手投籃命中率排行榜，結果驚訝地發現，詹姆斯今年轉戰76人，將球文化注入到這支球隊，而他也以身作則帶動進攻，生涯6度入選年度防守陣容的他，今年以全聯盟最老球員姿態賣力防守，還會擔任第一線持球防守者。「Stat Defender」統計本季球員防守限制對手投籃命中率排行榜，並將範圍限制在至少100次出手中，結果詹姆斯是聯盟第一人。排在詹姆斯之後的，是雷霆巨人瑪拉34.2%、第三為文班亞馬34.6%，4、5名則為雙胞胎體能怪活塞湯普森（Ausar Thompson）、火箭湯普森（Amen Thompson）。而洛杉磯湖人自媒體「Sleeper Lakers」，近期也發布一則數據討論在社群中，引發熱烈回響。他提到，湖人在失去詹姆斯後，今年打出西區第一戰績，場均122.8分排在聯盟第1、進攻效率123.0也為聯盟第1，淨效率+7.9則為聯盟第6，一哥唐西奇（Luka Doncic）場均38.8分高居聯盟得分王。「現在唐西奇完全掌控進攻，里夫斯（Austin Reaves）獲得更大空間，角色球員任務也更加明確。另一邊，76人這邊因為詹皇大幅減少進攻權重，球隊也打得順風順水。」該媒體表示，「問題或許從來不是詹姆斯的能力，而是相容性問題。到底是詹姆斯之前拖累湖人，還是我們高估這15個樣本的說服力？」