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全球科技股近期震盪加劇，資料中心政策疑慮、輝達領導層異動及AI投資回收壓力，促使市場重新檢視科技企業前景，輝達財報與Anthropic上市也成為需求及資金信心的風向球。野村投信旗下主動野村亞洲科技ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833）今（19）日掛牌，提供跨市場主動選股與韓國科技指數化投資兩種選擇。野村投信表示，科技產業雖面臨政策與資金成本壓力，創新仍持續推進，可從震盪中尋找基本面具支撐、評價合理的布局機會。野村投信指出，過去10年亞洲科技產業輪動快速，領漲市場持續更迭，沒有單一國家始終稱霸。根據Bloomberg資料，2023年日本科技產業代表指數以42.1%的報酬領先市場，2024年由台灣以54.1%居冠，2025年則由南韓以150.4%領漲。從日本設備材料、台灣晶圓製造到韓國記憶體，各市場成長節奏不同，投資布局不宜只追逐當下贏家，透過跨市場靈活配置，更有機會掌握各地接力而起的成長契機。主動野村亞洲科技ETF（00420A）基金經理人王柏強表示，AI投資焦點已從支出規模，轉向建設能否落實、何時轉化為獲利。輝達財報有助檢視硬體訂單與供應，Anthropic上市則反映資本市場對AI應用及資金需求的評價。同一波震盪對企業的影響不同，選股須辨別哪些公司只是短期出貨遞延，而非需求轉弱。00420A結合野村投信的台灣科技研究經驗，以及日本野村資產管理擔任投資顧問的在地資源，比較台、日、韓企業競爭力、獲利展望與股價反映程度，靈活調整配置。野村韓國科技30ETF（009833）基金經理人林亮妤指出，觀察韓國科技機會，除資料中心投資規模，也須追蹤高頻寬記憶體（HBM）認證、出貨與供需變化。韓國科技版圖除三星電子、SK海力士等記憶體大廠，也涵蓋NAVER等網路平台及機器人相關企業，從AI運算延伸至應用。009833追蹤「NYSE TIP韓國科技30指數」，結合科技產業、研發投入與股價動能篩選30檔科技股，提供參與韓國科技成長的工具，看好亞洲科技長期發展的投資人，建議可依自身風險承受度，透過定期定額分散進場時點，在市場震盪中持續累積布局。