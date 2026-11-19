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▲真的「富貴」了！萊爾富買杯富貴紅棗茶抱走千萬大獎。（圖／萊爾富提供）

▲除了話題飲品，萊爾富即日起至12月8日也推出一系列秋冬療癒系飲品。（圖／萊爾富提供）

近期網友瘋傳點「50嵐中杯溫波霸奶」可以轉運，吸引不少人跑到門市點單。不過，超商也有一款飲品意外成為幸運代表！從民國115年7、8月期統一發票中獎清單可以看到，萊爾富「竹北台大醫院」門市幸運開出1張1,000萬元特別獎，而中獎得主購買的商品正是一杯「富桂紅棗茶」。近期50嵐「中杯溫波霸奶」因網友分享轉運話題受到討論，而萊爾富也有一款幸運飲品引發關注。根據115年7、8月期統一發票中獎資訊，萊爾富「竹北台大醫院」門市開出1張1,000萬元特別獎，幸運得主購買的商品正是「富桂紅棗茶」，意外讓這杯茶成為真能賺進千萬的開運飲品。萊爾富也看準這波話題，推薦，數量有限，售完為止。除了話題飲品，萊爾富即日起至12月8日也推出一系列秋冬療癒系飲品。全新上市「冰／熱黃金蕎麥茶」，嚴選純台灣蕎麥，經焙炒後散發自然醇厚的穀物香氣，口感清爽順口且無咖啡因，特價39元、2杯70元（單杯原價60元）；「冰／熱黃金蕎麥歐蕾」則以台灣蕎麥搭配濃醇奶香，口感滑順細緻，特價45元、2杯80元（單杯原價70元）。另外，還有適合秋冬享用的「紅豆芋頭雙圓湯」，優惠價49元（原價65元），以香甜紅豆湯搭配大甲芋頭丁、Q彈芋圓及湯圓，為冬日增添滿滿幸福感。近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有人原本運氣很差，後來因為做了一件事，整個人生開外掛？」沒想到就有一位網友留言「請去喝50嵐中杯波霸鮮奶茶，三分糖溫的，喝完即改運，只能在很衰的時候使用，屢試不爽」，結果就引爆廣大迴響。也有人分享戰果表示：「喝完之後突然接到一筆大訂單是怎麼回事」、「真的有點扯，喝完之後客戶突然就跑來成交了」、「我喝無糖的結果都沒怎樣，是不是一定要三分糖的啦！」、「喝冰的可以嗎.....我點冰的好像都沒發生什麼事情。」