我是廣告 請繼續往下閱讀

因李洋遭質詢決定發聲 前員工質疑葛如鈞兼職

葛如鈞澄清：公司是僑外資、未持有任何股份

爆料者再追問：能否保證不在立委公務時間處理公司事務？

國民黨立委葛如鈞近日在立法院質詢運動部長李洋，質疑他利用休假時間陪同民進黨台北市長候選人沈伯洋車掃，是否違反行政中立？未料如今，一名自稱曾任職「神農氏」公司的民眾MaoYang Chien發文，質疑葛如鈞過去曾以CEO身分參與公司業務，是否涉及立委兼職、資金來源及利益衝突等問題？葛如鈞隨後發聲明澄清，公司登記為僑外資，自己並未持有股份，也強調參與研發計畫早已公開。不過，該民眾再度追問，葛如鈞是否能保證不會利用立委公務時間，到公司開會或遠端參與業務？民眾MaoYang Chien昨在臉書上指出，他從2023年4月起在神農氏任職，直到2025年12月遭資遣，因簽有保密協定，不便討論公司業務內容。他原本不想公開相關資訊，但看到葛如鈞質詢李洋後感到不滿，認為李洋是在休假時間參與競選活動，因此決定提出質疑。他首先詢問，國會議員是否可以在母公司集團位於中國的企業擔任CEO，以及民間公司兼職是否可能涉及國家安全、資金來源和利益輸送等問題？MaoYang Chien也質疑，葛如鈞在立法院接觸的機密文件或法案，是否可能與公司業務產生利益衝突？並強調自己只是提出問題，要求葛如鈞公開說明。他還指出，網路上曾出現葛如鈞擔任CEO的相關資訊，並質疑這些內容後來從公司網站移除，因此保留截圖供外界查詢。面對質疑，葛如鈞隨後發文表示，他自2022年8月起參與「SHENNONGSHI神農氏」機器人炒菜研發計畫，期間曾接受科技媒體採訪，也在2023年AI年會公開介紹相關內容，「一切皆有公開分享」。針對公司資金來源，葛如鈞澄清，「該公司在經濟部登記為僑外資，非爆料者指稱之陸資，一切均符合台灣法規。」至於持股，他強調，「本人未投資及持有該公司任何股份。」葛如鈞也表示，對於出現不實爆料感到遺憾，希望社會資源能放在更值得關注的議題。對於葛如鈞的澄清，MaoYang Chien則再度發文，認為對方已公開承認參與公司計畫，因此進一步要求葛如鈞說明，是否能保證不會在立委公務時間前往公司開會，也不會利用網路遠端參與公司會議？他表示，「如果你可以跟大家保證不會利用公務時間處理自己兼職公司的事，麻煩你請利用自己的假日時間處理自己兼職公司的事務」，認為如此才有立場質疑他人的行政中立問題。MaoYang Chien也提到，有多位Threads民眾也留言聲稱曾多次在公司附近看到葛如鈞出現，那些時間應該不是假日時間？