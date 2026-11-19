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剛玩《GTA 6》就卡關！玩家摸狗上癮「沉迷10分鐘」：主線全放生

但路邊出現不同品種的狗狗，玩家竟可以選擇撫摸狗狗，狗狗還興奮跳起來打招呼和撒嬌，超真實互動讓她笑說「見一隻摸十分鐘，遊戲無法繼續進行」。

《GTA 6》畫面太逼真能摸狗！NPC還會打包狗便便

▲Rockstar 為《GTA6》遊戲打造約60萬種 NPC 動畫，每個路人都有不同個性與行為模式。（圖／Rockstar Games 提供）

《GTA 6》（俠盜獵車手6）於今（19）日正式開放遊玩，玩家苦等13年終於迎來新作，不少人迫不及待投入遊戲世界。但有玩家分享遊玩畫面，才剛開始玩就意外卡關，原因竟不是任務太難，也不是遭警方追捕，而是沿路看到狗狗就忍不住停下來撫摸，每遇見一隻就得花上10分鐘，讓她笑稱「遊戲無法繼續進行」，引來一票狗奴暴動想玩「主線可以等，這才是最重要的支線」。《GTA 6》實際遊玩畫面與體驗在網路上備受討論，就有一名女網友在Threads分享遊戲卡關原因，並貼出2段遊戲畫面，從畫面中可見，玩家操控主角走在大街上，貼文曝光後，瞬間引來玩家熱烈討論，「為了可以摸狗，我可能真的要衝了」、「主線可以等，這才是最重要的支線」、「我要買了，有黃金獵犬嗎？」、「這畫質和動作，太扯了」、「狗狗做得比預期還真實」。《GTA 6》與前作相差13年，玩家苦等許久終於可在今天起遊玩，本次《GTA 6》延續過去開放遊玩方式，地圖方面也迎來全面進化，規模是前作2倍大，畫面上更如同電影級逼真，無論是水面波光、角色皮膚與毛髮質感都極為擬真。但這次新作不只是畫面與規模升級，在與角色、NPC上也有更多互動，甚至還能與狗狗互動，包括喝斥、撫摸與觀察等，甚至加強遛狗 NPC日常，可見小狗排便和NPC動手打包狗便便等，讓開放世界環境細節更上一層樓。