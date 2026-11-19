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選戰倒數9天，國民黨桃園市議員候選人古振豐被爆出，20多年前曾和16歲女高中生交往，並讓她懷孕墮胎，後來施用毒品後死亡案件。古振豐17日證實此事，但否認因《毒品危害防制條例》、過失致死或《選罷法》遭判刑。如今台北市長蔣萬安被翻出曾拍片支持古，引發質疑，蔣今（19）日也表態不支持，更要黨部盡快釐清事實，對社會大眾做出清楚交代。《自由時報》報導指出，古振豐20多年前當兵期間，被爆出讓16歲未成年女友懷孕墮胎，甚至曾因涉入毒品案件，經國防部北部地方軍事法院桃園分院裁定觀察、勒戒，卻仍持續施用毒品。直到2002年1月22日，古振豐休假與女友相聚，為追求刺激及增加興奮感，涉嫌將甲基安非他命摻入食物中，被不知情的女友吃下。隔日凌晨女方出現抽搐、發熱等症狀，之後送醫不治。解剖結果顯示，死因為安非他命類藥物急性中毒。案件後續進入軍事司法程序，古振豐當時也遭檢方以殺人、遺棄、妨害性自主等罪嫌起訴。面對外界質疑，古振豐透過臉書發表聲明表示，「於剛成年時，對於年少男女間感情不甚了解，誤觸法網」，相關案件已經司法審判並執行完畢。他對於當年行為應負的責任從未迴避，也不會因雙方當時有長期交往關係，就否認相關行為所涉及的法律責任，以及對他人造成的傷害。古振豐昨表示「餵毒案以及過失致死罪，這些問題都已經經過法院的認證，判決是無罪的那些陳年往事的案子，我覺得對我非常不公平，會影響（選情）意圖使人不當選」；一旁的妻子更聲淚俱下說，「我希望大家能夠給我先生一個機會。」不過死者哥哥痛訴，古振豐20年來從未道歉、和解，選舉時還透過友人告知，自己背後有強大法律團隊，暗示家屬別對外亂說話；古振豐則駁斥，稱「我連人都找不到，怎麼去施壓？」更說願意為當年的事情道歉。