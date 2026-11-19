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運動聯盟 《GTA 5》發售時 (2013年) 《GTA 6》發售時 (2026年) NBA（美國職籃） 科比（3050萬美元） 柯瑞（6260萬美元） MLB（美國職棒） A-Rod（2900萬美元） 大谷翔平（7000萬美元） NFL（美國職足） 羅傑斯（3830萬美元） 馬霍姆斯（5,680萬美元） NHL（北美冰球） 歐維契金（950萬美元） 卡爾森（2,080萬美元） WNBA（美國女籃） 伯德（10.75萬美元） 威爾遜（140萬美元） MLS（美國職足大聯盟） 鄧普西（500萬美元） 梅西（2830萬美元） 全球足壇 貝克漢（4650萬美元） 羅納度（3億美元）

讓全球電玩迷苦苦等待長達13年的超級大作《俠盜獵車手6》（以下簡稱GTA 6），今（19）日終於在PS5與Xbox Series X|S平台正式上市。為了讓大家更直觀感受「等待13年」究竟有多漫長，美媒《Front Office Sports》特別製作了一組跨時代數據圖卡，盤點2013年《GTA 5》問世與2026年《GTA 6》上市這兩個時間點，全球各大職業運動聯盟「最高薪運動員」的驚人變化。其中NBA的最高薪從科比（Kobe Bryant）變成柯瑞（Stephen Curry），WNBA的最高薪更是直接翻了12倍。在籃球最高殿堂NBA方面，2013年《GTA 5》發售時，當時稱霸聯盟薪資榜首的是已故洛杉磯湖人傳奇巨星科比（Kobe Bryant），單季年薪為3050萬美元（約合新台幣10.5億元）。時隔13年來到2026年《GTA 6》登場之際，NBA的合約規模早已不可同日而語。如今聯盟最高薪寶座由金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）登頂，單季年薪高達驚人的6260萬美元（約合新台幣20.63億元），相較當年科比的數字直接翻了一倍有餘，見證了聯盟十多年來商業價值的爆發性成長。除了NBA之外，《Front Office Sports》也同步揭曉了其他六大職業體壇的「13年最高薪對比」，從棒壇的A-Rod變大谷翔平，到足壇由貝克漢交棒給C羅，每一張圖都充滿濃濃的時代眼淚。這組對比圖卡曝光後迅速在社群平台引發瘋傳。從數據中不僅能看出全球職業運動轉播權利金與商業版圖的急劇擴張，尤其是全球足壇在沙烏地阿拉伯聯賽重金引援下，C羅（Cristiano Ronaldo）的年薪從當年貝克漢（David Beckham）的4650萬美元暴增至驚人的3億美元；而WNBA也在女子運動熱潮帶動下，頂薪從10.75萬美元躍升突破百萬大關。不少球迷與玩家看到這組跨時代對比後紛紛留言感嘆：「唯一能跟上通膨的職業就是運動了」、「WNBA的薪資漲幅漲了十倍，是所有聯盟中漲幅最大的」、「這太瘋狂了，誰來把我的薪水翻倍？」