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《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）近期公開籃球玩法後，社群平台瘋傳一段明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在遊戲中投籃的影片。只見「戈貝爾」帶球後姿勢略顯僵硬，出手更直接偏離籃框，讓網友笑稱：「連投籃準度都完美還原，甚至比《NBA 2K27》更真實！」原始遊戲畫面中，傑森身披戈貝爾的灰狼，在海濱住宅旁的球場撿起籃球，經過運球、瞄準後出手，第一球卻嚴重偏離籃框。事實上，在遊戲中，玩家需要控制投籃方向與出手時機，命中後還能累積「專注值」（Focus），進一步提高投籃準度。由於戈貝爾以防守、籃板及護框能力聞名，生涯進攻範圍主要集中在禁區，外線投射並非招牌武器，因此當他的AI形象套上這記誇張投籃後，毫無違和感。網友紛紛留言「符合角色設定」、「頂級寫實效果」，甚至有人補刀：「至少他敢投，西蒙斯（Ben Simmons）可能連出手都不會。」「比《NBA 2K27》更真實」的玩笑之所以迅速發酵，也與兩款遊戲的特殊關係有關。《GTA 6》開發商Rockstar Games與《NBA 2K》系列發行商2K同屬Take-Two Interactive旗下，兩款作品近期更推出「Vice City」主題合作內容。只是《GTA 6》從投籃姿勢到離譜準度，實在過於自然，難怪網友看完忍不住大讚：「Rockstar連球員弱點都掃描進去了。」