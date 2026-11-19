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▲洪啟修在競選看板放大露胸肌與腹肌的照片，好身材引發熱議。（圖／翻攝自IG@mas14134）

距離九合一大選還剩9天，許多候選人也都引發討論，而繼日前高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋因超帥五官爆紅，被封為「最帥里長候選人」。有網友也開始討論許多候選人顏值，發現不只他，另一位挑戰連任的38歲高雄市鳳山區文衡里里長洪啟修（Mars），日前公布新看板，竟直接裸上身大露胸肌與腹肌，讓網友忍不住直呼：「看來現在選舉都要有健身、有身材、跟顏值高了。」近日有許多網友討論候選人的顏值，其中，直接在大街上放上裸上身競選看板，大露胸肌與腹肌的文衡里里長洪啟修也引發討論。只見他將上衣披在一側，露出超結實的身材，五官也非常帥氣，看板上寫著：「選我，又能安心四年。」洪啟修的外貌與身材也引發大量討論，他還轉發新聞片段，讓網友都忍不住直言：「看來現在選舉都要有健身、有身材、跟顏值高了」、「為什麼我的里沒有帥哥，不然我一定天天跑里長辦公室」、「怎麼帥哥里長都在高雄啦！」事實上，洪啟修有柔道、巴西柔術的背景，是非常著名的「格鬥里長」，看板上也寫著他的經歷，除了是高雄市綜合格鬥委員會主委、高雄市運動發展局顧問、健身館館長外，他也曾代表無黨籍選過立委，積極照顧弱勢家庭、處理基層事務。