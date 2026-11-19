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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨赴內湖台北花市掃街，與一位瘖啞人士比手語，引起外界討論，網友再度翻出民眾黨立院黨團主任陳智菡先前疑嘲笑沈的手語競選口號是「北七」，直批是嘲笑手語。對此，沈伯洋今（19）日表示，若去嘲笑手語，大家會覺得政治人物做什麼榜樣給人民，盼未來不要再發生這樣的事。沈伯洋昨台北花市掃街拜票，遇到一名聽障花店老闆熱情地向他比「台北順起來」手語、表達支持，沈伯洋也回比手語回應，並緊握阿伯雙手深深鞠躬，相關畫面在網路上瘋傳；不過，有網友翻出陳智菡在9月時的一場網路直播，比出手勢嘲笑是「北七」，而一旁的丈夫、民眾黨台北市議員候選人許甫則哈哈大笑。沈伯洋上午在台北市議員林亮君、顏若芳、議員候選人林子揚、賴俊翰陪同下，赴濱江市場內攤掃街。媒體詢問，陳智菡、許甫之前直播中嘲笑沈伯洋「台北順起來」手勢的畫面再被翻出，會不會覺得嘲笑手語不妥？沈伯洋回應，手語畢竟是《國家語言發展法》正式語言，當時使用手語，是希望讓更多人知道「台北順起來」這個重要的口號。沈伯洋提到，選舉過程中，大家看到的是價值，若在這過程中嘲笑手語，大家也會問，作為政治人物，你做了什麼樣的榜樣給人民？這是很重要的事，希望未來不要再發生。媒體追問，蔣萬安日前舉辦「安心大遊行」，選前之夜則以「光榮台北」為主題，沈伯洋則說，蔣萬安身為市長，應該要告訴市民，造成台北不安心、不光榮城市的原因。