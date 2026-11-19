不用搶票就能免費看告五人！「2026彰化歲末演唱會」將於12月19日在鹿港體育場登場，重磅邀請超人氣樂團告五人壓軸，集結王識賢、戴愛玲、沈文程等9組藝人輪番開唱，現場還有480秒煙火秀與iPhone 18 Pro摸彩大獎，《NOWNEWS》整理完整卡司、交通管制與停車攻略一次看！
🟡免費看告五人壓軸，九組卡司與煙火秀一次看
彰化縣政府宣布，「2026 彰化歲末演唱會」將於 12 月 19 日（週六）18 時至 22 時在鹿港體育場盛大舉行，全程免費入場。今年演出陣容橫跨老、中、青三代，由台北小巨蛋開唱等級的超人氣樂團「告五人」擔綱壓軸，並集結實力派男神王識賢、鐵肺歌后戴愛玲、金曲歌王沈文程，以及人氣樂團芒果醬、新生代樂團 PALLAS 帕拉斯等共 9 組藝人輪番獻唱；壓軸時刻還將施放長達 480 秒的璀璨煙火秀，讓民眾不用等到跨年就能享受大型音樂盛會。
🟡憑發票兌換摸彩券，最大獎抽蘋果新機與機車
除了聽歌賞煙火，活動當日 17 時 30 分起將於會場開放兩大好康兌換（數量有限、換完為止）：
發票換摸彩券：憑民國 115 年 11 月至 12 月單張消費滿 200 元之紙本發票 2 張，即可於會場摸彩券兌換處兌換摸彩券 1 張（每人限兌 1 張），最大獎包含 iPhone 18 Pro（512GB）、2 台 125 機車、國際牌 610 公升電冰箱及 65 吋 LED 電視等好禮。
免費美食品嚐與市集：17 時 30 分起可至會場美食兌換處領取免費美食（每人限領 1 份），現場亦設有美食市集；若當天購買《行動密碼．鹿港》實境解謎包，還可額外獲得 100 元演唱會攤位現金抵用券。
🟡建國路實施交通管制，汽機車停車攻略懶人包
配合活動進行，鹿港體育場周邊將於 12 月 19 日（週六）06 時至 24 時實施交通管制，民眾出發前務必留意動線：
交通管制路段：建國路（中正路口至天后路口）實施交通管制，實際時間與範圍將視現場車流彈性調整。
騎乘機車：請停放至中正路旁「生態公園停車場」，並依現場人員指示停放。
自行開車與大眾運輸：開車族可多加利用活動周邊停車場；搭乘大眾運輸工具者，建議事先上「彰化縣即時公車動態資訊系統」查詢班次與末班車時間，妥善規劃返程。
🟡彰化月影燈季接力，首度聯名米菲兔點亮八卦山
規劃到彰化安排兩天一夜輕旅行的民眾，白天可順遊和興青創基地、鹿港老街與龍山寺，大啖肉包、麵線糊與蚵仔煎；此外，「2027 彰化月影燈季」也將於 12 月 12 日在八卦山大佛風景區率先點燈，展出至明年 2 月 28 日（為期 79 天），今年首度與國際知名 IP「Miffy 米飛兔」聯名打造大型光影展覽與限定快閃店，12 月 13 日晚間在彰化縣立美術館前廣場另有聖誕樹點燈，陪伴民眾從歲末一路歡樂迎新年。
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彰化縣政府宣布，「2026 彰化歲末演唱會」將於 12 月 19 日（週六）18 時至 22 時在鹿港體育場盛大舉行，全程免費入場。今年演出陣容橫跨老、中、青三代，由台北小巨蛋開唱等級的超人氣樂團「告五人」擔綱壓軸，並集結實力派男神王識賢、鐵肺歌后戴愛玲、金曲歌王沈文程，以及人氣樂團芒果醬、新生代樂團 PALLAS 帕拉斯等共 9 組藝人輪番獻唱；壓軸時刻還將施放長達 480 秒的璀璨煙火秀，讓民眾不用等到跨年就能享受大型音樂盛會。
除了聽歌賞煙火，活動當日 17 時 30 分起將於會場開放兩大好康兌換（數量有限、換完為止）：
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免費美食品嚐與市集：17 時 30 分起可至會場美食兌換處領取免費美食（每人限領 1 份），現場亦設有美食市集；若當天購買《行動密碼．鹿港》實境解謎包，還可額外獲得 100 元演唱會攤位現金抵用券。
🟡建國路實施交通管制，汽機車停車攻略懶人包
配合活動進行，鹿港體育場周邊將於 12 月 19 日（週六）06 時至 24 時實施交通管制，民眾出發前務必留意動線：
交通管制路段：建國路（中正路口至天后路口）實施交通管制，實際時間與範圍將視現場車流彈性調整。
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自行開車與大眾運輸：開車族可多加利用活動周邊停車場；搭乘大眾運輸工具者，建議事先上「彰化縣即時公車動態資訊系統」查詢班次與末班車時間，妥善規劃返程。
規劃到彰化安排兩天一夜輕旅行的民眾，白天可順遊和興青創基地、鹿港老街與龍山寺，大啖肉包、麵線糊與蚵仔煎；此外，「2027 彰化月影燈季」也將於 12 月 12 日在八卦山大佛風景區率先點燈，展出至明年 2 月 28 日（為期 79 天），今年首度與國際知名 IP「Miffy 米飛兔」聯名打造大型光影展覽與限定快閃店，12 月 13 日晚間在彰化縣立美術館前廣場另有聖誕樹點燈，陪伴民眾從歲末一路歡樂迎新年。