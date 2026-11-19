全球玩家苦等13年，《GTA 6》今（19）日上市，玩家終於踏入全新罪惡都市 Vice City，首批媒體評價幾乎一面倒好評，Metacritic更拿下99分，社群也湧現大量遊玩心得及畫面分享，從城市細節、光影表現到角色互動都引發熱議，然而首日也出現效能及流暢度方面的討論，讓這場13年等待的盛宴有了不同聲音。
媒體評價一面倒好評 《GTA 6》登頂Metacritic 99分
《GTA 6》目前在Metacritic拿下99分，與《薩爾達傳說：時之笛》、《柏德之門3》等經典作品並列高分，IGN 不僅給出10分滿分，更形容《GTA 6》是最令人印象深刻的遊戲之一；《The Verge》則以「《GTA 6》完成不可能的事，真正符合期待」為題評論，認為遊戲本身的精彩程度甚至讓上市前龐大聲勢不再是最重要的焦點。
畫面細節非常驚人 戰鬥系統更硬派
《NOWNEWS》記者在《GTA 6》開放後，也第一時間進入遊戲體驗，相較前作，《GTA 6》在城市風貌、建築紋理、NPC 人物等畫面細節表現驚人，且劇情初期就向玩家展現大量的互動元素，與陌生人交談會有字幕，更多路邊的隨機事件等。
不過在戰鬥系統上，《GTA 6》更接近《碧血狂殺2》的戰術風格，玩家更要考慮手上武器和射擊精準度，與《GTA 5》的自動鎖定差異極大，是需要比較多時間適應的地方，若習慣 60 FPS ，《GTA 6》的 30 FPS 也需要適應一段時間。
在體驗《GTA 6》約3個小時後，記者最印象深刻的，就是《GTA 6》在各個細節上都「更貼近真實」，車子會沒油、平常要鍛鍊體力、被通緝要換車並改變服裝等，「雖然少了些《GTA 5》的瘋狂感，但換來的是更沉浸的體驗，玩家不只是扮演犯罪者，更像是真的在這座城市裡生活」；此外，遊戲對雙主角的背景設定相當豐滿，遊玩時都會對後續劇情產生極大的好奇。
《GTA 6》上市90分鐘觀看數衝破638萬 玩家正反評價曝光
各國玩家對《GTA 6》反應也快速在社群擴散，根據社群分析機構 PeakMetrics 統計，上市日相關討論量約是平常的6倍，明確表達正負立場的貼文中，54.5%偏正面、45.5%偏負面；其中效能問題成為主要爭議，幀數下降、卡頓等相關討論更暴增約55倍，玩家在讚嘆遊戲內容之餘，也開始檢視實際運行表現。
至於上市熱度，直播平台觀看人數同樣驚人，Streams Charts 數據指出，遊戲推出約90分鐘後，同時觀看人數達638萬，YouTube、Twitch、Kick 都湧入大量觀眾。從媒體滿分評價到全球玩家搶玩，《GTA 6》已展現年度遊戲的強大聲勢，接下來能否持續維持熱度，仍有待玩家長時間體驗後檢驗。
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《GTA 6》目前在Metacritic拿下99分，與《薩爾達傳說：時之笛》、《柏德之門3》等經典作品並列高分，IGN 不僅給出10分滿分，更形容《GTA 6》是最令人印象深刻的遊戲之一；《The Verge》則以「《GTA 6》完成不可能的事，真正符合期待」為題評論，認為遊戲本身的精彩程度甚至讓上市前龐大聲勢不再是最重要的焦點。
《NOWNEWS》記者在《GTA 6》開放後，也第一時間進入遊戲體驗，相較前作，《GTA 6》在城市風貌、建築紋理、NPC 人物等畫面細節表現驚人，且劇情初期就向玩家展現大量的互動元素，與陌生人交談會有字幕，更多路邊的隨機事件等。
不過在戰鬥系統上，《GTA 6》更接近《碧血狂殺2》的戰術風格，玩家更要考慮手上武器和射擊精準度，與《GTA 5》的自動鎖定差異極大，是需要比較多時間適應的地方，若習慣 60 FPS ，《GTA 6》的 30 FPS 也需要適應一段時間。
在體驗《GTA 6》約3個小時後，記者最印象深刻的，就是《GTA 6》在各個細節上都「更貼近真實」，車子會沒油、平常要鍛鍊體力、被通緝要換車並改變服裝等，「雖然少了些《GTA 5》的瘋狂感，但換來的是更沉浸的體驗，玩家不只是扮演犯罪者，更像是真的在這座城市裡生活」；此外，遊戲對雙主角的背景設定相當豐滿，遊玩時都會對後續劇情產生極大的好奇。
各國玩家對《GTA 6》反應也快速在社群擴散，根據社群分析機構 PeakMetrics 統計，上市日相關討論量約是平常的6倍，明確表達正負立場的貼文中，54.5%偏正面、45.5%偏負面；其中效能問題成為主要爭議，幀數下降、卡頓等相關討論更暴增約55倍，玩家在讚嘆遊戲內容之餘，也開始檢視實際運行表現。
至於上市熱度，直播平台觀看人數同樣驚人，Streams Charts 數據指出，遊戲推出約90分鐘後，同時觀看人數達638萬，YouTube、Twitch、Kick 都湧入大量觀眾。從媒體滿分評價到全球玩家搶玩，《GTA 6》已展現年度遊戲的強大聲勢，接下來能否持續維持熱度，仍有待玩家長時間體驗後檢驗。