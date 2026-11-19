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國民黨北市議員秦慧珠因近日發言爭議，引爆藍營基層怒火。同選區藍議員候選人李明璇爆料，先前曾私下向秦助理轉達憂慮，但卻得到「秦姐有自己的想法，叫大家不要管」，但她希望作為黨的一分子，別成為台北市長蔣萬安阻力。對此，蔣萬安今（19）日表示，尊重各方大家的意見，他也再次強調現在是團結時刻，而且越團結越有力量。秦慧珠17日在三立政論節目開始前和主持人王偊菁閒聊，稱被民眾嗆「妳來幹什麼，妳不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾的遠遠的」，助理也說好在沒去，那場是幫議員候選人許原榮辦，「我沒那麼笨」。秦慧珠更說，蔣萬安妻子石舫亘「人緣比他好一百倍」、「他已經沒有能力顧小雞，國民黨少一兩席，換民眾黨來當，他也沒差！我們就只能各自顧性命。」秦慧珠的發言引爆藍營怒火，包括立法院長韓國瑜嫡系子弟兵林佳新公開呼籲拒投、同黨市議員游淑慧也批誰變成笑話？甚至身兼北市黨部主委的台北市議長戴錫欽也說，希望蔣萬安的台北隊，最後關頭能團結一心，把所有該投、該催的票都催出來，每一票都票票入匭，讓有政績的萬安台北隊能夠繼續贏得市民的認同，繼續迎來未來四年台北的大建設。