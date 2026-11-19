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▲兵男遭控制後員警從車內查扣海洛因、依托咪酯煙油、安非他命及大量空煙彈。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市前鎮警分局員警日前在執行巡邏勤務時發現一名行駛不穩的43歲兵姓駕駛，員警當即要求兵男熄火下車，兵男一度拒絕，就在將人拉下車控制時轎車突然向前滑行，員警隨即跳上車煞停，隨後在車內搜出多項毒品，警方當場拒絕兵男「只送通緝」的要求並依法送辦。經查兵男涉嫌十年內5次遭查獲毒駕，除將吞下最高57萬元罰鍰。並扣繳車輛牌照，並依法辦理車輛沒入。前鎮分局草衙派出所員警於115年11月16日14時10分許執行巡邏勤務行經籬仔內路時，發現一輛自小客車行駛不穩，查得車主未領有駕駛執照，遂於籬仔內路與凱旋路口攔查。員警進一步查驗駕駛身分，確認43歲兵姓男子因不能安全駕駛案，遭臺灣高雄地方檢察署發布通緝。員警當即要求兵男熄火下車，兵男一度拒絕，聲稱要先將車移至路旁。員警見車輛尚未熄火，研判兵男有駕車離去之虞，立即將其拉下車控制並依法逮捕。就在兵男離開駕駛座後，轎車突然向前滑行，現場員警迅速拉開車門、上車煞停，避免滑行車輛危及其他用路人。兵男遭控制時高喊「我又沒有怎樣」，見員警從車內查扣海洛因、依托咪酯煙油、安非他命及大量空煙彈後，隨即改口央求員警通融，希望只就通緝案解送，別將毒品案一併移送。員警當場拒絕，依法辦理。兵男唾液快篩呈安非他命陽性反應，全案依觸犯《刑法》公共危險及《毒品危害防制條例》等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，通緝部分一併解送歸案。警方也針對兵男「無照駕駛自小客車」最高可處6萬元罰鍰；另兵男涉嫌10年內第5次「毒駕」，按前次罰鍰金額加罰9萬元，最高可裁處51萬元罰鍰，兩項違規合計最高可處57萬元罰鍰；另扣繳車輛牌照，並依法辦理車輛沒入。前鎮分局分局長黃元民強調，毒駕危及用路人生命安全，警方查獲將依法嚴辦。本案車輛登記於他人名下，符合沒入要件，仍將依法沒入。警方呼籲，車主出借車輛前務必審慎評估，確認借用人具備合法駕駛資格及安全駕駛能力。如知悉對方已施用毒品，切勿交付車輛。駕駛人施用毒品後切勿駕車，遇警方攔查應立即停車、熄火並配合查驗。