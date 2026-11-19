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中國男星張凌赫在以《逐玉》爆紅後戲約不斷，在《歸鸞》殺青不久、剛開始拍攝《刺棠》，就又傳出另一部劇的消息，有望主演仙俠劇《本如寄》，飾演妖孽仙君，消息直接在微博瘋傳，但目前都尚未證實。張凌赫的《刺棠》才剛開拍，就又傳出新劇消息。近日微博瘋傳他將接拍改編自九鷺非香的小說《本如寄》，飾演前世是上古正神「星燧之神」，也是背負蒼生因果的「劫滅墮神」，被稱為「千山君」，因遭剝去神格而失去過往記憶，這一世變為忘卻前塵、狀似痴傻且極度能吃的神秘少年「牧隨」。不料牧隨意外吃掉封印800年後甦醒的女主角孟如寄的萬年內丹，孟如寄為了防止他消化自己的內丹，只能淪為底層社畜，在異界空間「無留之地」洗碗打工賺錢養他。隨著兩人在無留之地的相處與對抗危機，牧隨的過往記憶逐步解封，兩人從最初的互相試探、相欺，最終攜手撼動天道、逆轉生死棋局。雖然目前張凌赫的出演消息尚未確認，女主角人選也沒有出爐，但依然引發高度討論，「好想看張凌赫演妖孽仙君的樣子，一定帥翻」、「古偶這塊，張凌赫的適配度真的穩，他的古裝臉很適合這個人設」、「希望這次角色能有不同突破。」但也有人喊話想看張凌赫演現代劇或懸疑劇等不同類型。