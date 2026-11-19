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深受洋流熱情感染！林夕：心之所繫，一所懸命

引用自身詩作〈成為一步步走前的人〉鼓舞群眾

現年64歲的香港「詞神」林夕移居台灣逾10年，近年積極關注台灣公共事務，對2026年台北市長選戰也頻頻表態。繼日前首度在社群平台Threads發文砲轟台北市長蔣萬安後，林夕昨（18）日晚間再度連發多篇貼文，公開力挺民進黨候選人沈伯洋，更透感性表示，到了這個年紀與心境，竟然還能遇上活生生的「榜樣」，最後更以「心之所繫一所懸命。Respect！」向沈伯洋致敬。林夕昨晚在Threads分享近期的工作心境，坦言過去兩週投入某個專案，雖然內心仍有熱情，卻因期限逼近、體力逐漸透支而陷入瓶頸。他透露，看到沈伯洋及支持群眾「洋流」的行動後，深受鼓舞，眼見人家掃一條街就是幾小時起跳，休息過後又看到Puma持續開講，讓他忍不住激勵自己：「行，沈能我不能；小水滴能我不能，那可不行。」林夕進一步分析，這股讓人願意持續投入的力量，並不是好勝心，而是發自內心的熱愛，他寫道：「真心喜愛做一件事，只會想到還夠不夠好、很少會想起累不累。」更坦言自己不過是辛勞了2個月，但沈伯洋所要堅持的事情，付出的心力恐怕是自己的好幾倍。受到這股熱情感染，林夕甚至笑稱，自己差點就想把「洋流」飄帶綁在額頭上，繼續投入工作。他感慨表示，到了64歲這個年紀與心境，竟然還有機會遇上活生生的榜樣，並以「心之所繫一所懸命。Respect！」表達對沈伯洋及支持者的敬意。事實上，林夕近來對沈伯洋及其支持群眾「洋流」的行動相當有感。繼上週發文談及自己對「小水滴」的感受後，他昨晚不僅分享受到激勵的心路歷程，更曬出手中的「洋流」飄帶，並寫下「願人間不只有黑白，還能明辨是非。洋流精神順起來吧！」再度表達支持。此外，林夕昨晚還連續發布多篇貼文，特別引用自己的詩作〈成為一步步走前的人〉，向首投族、創投族、老行業菜鳥、迎向新世界的老人，以及仍習慣舊有生活方式的人喊話，藉由文字傳遞鼓勵與期許。從批評蔣萬安到公開力挺沈伯洋，林夕近期頻頻透過社群發聲，也讓他對台北市長選戰的政治表態持續受到關注。