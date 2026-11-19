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選戰倒數9天，國民黨緊咬民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，擔任曠世智能CEO期間，獲得國發基金及台企銀投資一案，不過中央表示台企銀屬於民營機構，不適用《利衝法》，國民黨新北市長候選人李四川今（19）日痛斥，如果法碰到民進黨都沒用，那呼籲立法院把《利衝法》整個廢掉，一起不要迴避。蘇巧純在父親蘇貞昌擔任行政院長時，同時擔任曠世智能營運長，並獲國發基金及台企銀創投4500萬投資引發爭議，法務部廉政署副署長林炤宏昨稱，台企銀為民營金融機構，不適用《利衝法》相關規定。李四川今和台北市長蔣萬安一同召開記者會，宣示反對在水庫設立光電板立場，針對法務部的說法痛斥，先前一個台北市的環保局同仁，撿到一個電鍋送給比較弱勢的阿嬤，結果犯法圖利、貪汙還被判刑，結果蘇巧慧妹妹從政府拿了4500萬補助，卻沒有《利衝法》問題。李四川說，他當了40幾年公務人員，一個可以決定國發會主委、國企銀董事長人事權的院長，女兒拿了4500萬的補助說沒有《利衝法》迴避問題，請問所有市民有這樣的待遇嗎？如果對民進黨修什麼法都沒有用，只要法碰到民進黨都沒有用，那他呼籲立法院把《利衝法》整個廢掉，讓大家一起來不必要迴避，你可以他就應該可以，所以他贊成把法廢掉，而不是修掉。李四川更說，蘇巧慧是學法律的，他是學工程的，《公司法》定得很清楚，只要是股東就是負責人。那她是立法委員，既然認為不是負責人，那就去修公司法修掉啊，為什麼不修？那為什麼法立在那裡，都是你們立委寫出來的，現在都是你們解釋，若是這個樣子，全國公務人員以後就不知道怎麼樣行政。