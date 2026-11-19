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SpaceX和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），過去曾是美國總統川普（Donald Trump）最重要的金主及政治盟友之一，如今卻有意保持距離，他18日透過視訊參與《紐約時報》（The New York Times）DealBook峰會時坦言，自己在這次美國期中選舉投入近4.5億美元（約新台幣142億元）支持共和黨候選人，卻未能換來預期成果，直言：「如果能讓時間倒轉，我大概會少花一點錢」，更明確表示：「我不是MAGA。」綜合《路透社》、《衛報》報導，馬斯克今年為支持共和黨候選人，投入將近5億美元鉅資，是美國史上，個人政治捐款規模最高的捐款者之一。他原本希望透過資金挹注，協助共和黨在期中選舉維持國會優勢，避免民主黨取得全面執政的局面。然而，選舉結果並未如他所願，民主黨不僅拿下國會2院多數席次，共和黨在德州等關鍵選戰也遭遇挫敗。馬斯克在訪談中坦言：「花了這麼多錢，卻沒看到多少成果，我覺得自己相當愚蠢。」如果能重新選擇，自己可能會少投入一些資金。不過，馬斯克也為自己的政治捐款辯護，認為共和黨候選人若沒有這筆資金，選情「可能還會更差」。他並強調，這次結果證明，美國選舉並不是單靠金錢就能決定勝負。比起政治捐款失利，馬斯克對於MAGA運動的態度轉變更引人關注。訪談中，主持人問到他的政治立場，馬斯克直接回答：「我不是MAGA。」他進一步解釋，自己並不確定MAGA究竟代表什麼，但如果這個詞意味著盲目遵循共和黨的一系列政策主張，那麼他當然不屬於這樣的人。馬斯克還形容自己的政治立場相當溫和，認為民主、共和兩黨都有各自的優缺點，自己並沒有極端的政治觀點。這番話與他過去的高調表態形成鮮明對比。2024年川普競選總統期間，馬斯克曾在造勢場合宣稱：「我不只是MAGA，我還是Dark Gothic MAGA（黑暗哥德風MAGA）。」當時他不僅公開力挺川普，更投入鉅額資金協助共和黨爭取選票，如今卻選擇與MAGA保持距離。馬斯克與川普的關係也曾經歷劇烈變化。川普2025年初重返白宮後，馬斯克曾短暫領導政府效率部（DOGE），協助推動聯邦政府裁員、支出削減，但2人後來因政策及政治立場分歧公開決裂，馬斯克甚至曾在社群平台對川普發動猛烈抨擊。雙方後來逐漸恢復往來，馬斯克這次也隨同川普前往中國，顯示2人的關係已有所修復。不過，馬斯克在DealBook峰會上強調自己並非MAGA支持者，也認為美國政治應維持2黨制衡，顯示他正試圖與過去高度鮮明的共和黨政治形象拉開距離。原文連結：