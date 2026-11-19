SpaceX和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），過去曾是美國總統川普（Donald Trump）最重要的金主及政治盟友之一，如今卻有意保持距離，他18日透過視訊參與《紐約時報》（The New York Times）DealBook峰會時坦言，自己在這次美國期中選舉投入近4.5億美元（約新台幣142億元）支持共和黨候選人，卻未能換來預期成果，直言：「如果能讓時間倒轉，我大概會少花一點錢」，更明確表示：「我不是MAGA。」
砸了快5億美元挺共和黨！選舉慘敗讓馬斯克後悔
綜合《路透社》、《衛報》報導，馬斯克今年為支持共和黨候選人，投入將近5億美元鉅資，是美國史上，個人政治捐款規模最高的捐款者之一。他原本希望透過資金挹注，協助共和黨在期中選舉維持國會優勢，避免民主黨取得全面執政的局面。
然而，選舉結果並未如他所願，民主黨不僅拿下國會2院多數席次，共和黨在德州等關鍵選戰也遭遇挫敗。馬斯克在訪談中坦言：「花了這麼多錢，卻沒看到多少成果，我覺得自己相當愚蠢。」如果能重新選擇，自己可能會少投入一些資金。
不過，馬斯克也為自己的政治捐款辯護，認為共和黨候選人若沒有這筆資金，選情「可能還會更差」。他並強調，這次結果證明，美國選舉並不是單靠金錢就能決定勝負。
曾自稱「Dark Gothic MAGA」！馬斯克如今改口：我不是MAGA
比起政治捐款失利，馬斯克對於MAGA運動的態度轉變更引人關注。訪談中，主持人問到他的政治立場，馬斯克直接回答：「我不是MAGA。」
他進一步解釋，自己並不確定MAGA究竟代表什麼，但如果這個詞意味著盲目遵循共和黨的一系列政策主張，那麼他當然不屬於這樣的人。馬斯克還形容自己的政治立場相當溫和，認為民主、共和兩黨都有各自的優缺點，自己並沒有極端的政治觀點。
這番話與他過去的高調表態形成鮮明對比。2024年川普競選總統期間，馬斯克曾在造勢場合宣稱：「我不只是MAGA，我還是Dark Gothic MAGA（黑暗哥德風MAGA）。」當時他不僅公開力挺川普，更投入鉅額資金協助共和黨爭取選票，如今卻選擇與MAGA保持距離。
與川普關係曾「破裂又修復」！馬斯克重新定位政治立場
馬斯克與川普的關係也曾經歷劇烈變化。川普2025年初重返白宮後，馬斯克曾短暫領導政府效率部（DOGE），協助推動聯邦政府裁員、支出削減，但2人後來因政策及政治立場分歧公開決裂，馬斯克甚至曾在社群平台對川普發動猛烈抨擊。
雙方後來逐漸恢復往來，馬斯克這次也隨同川普前往中國，顯示2人的關係已有所修復。不過，馬斯克在DealBook峰會上強調自己並非MAGA支持者，也認為美國政治應維持2黨制衡，顯示他正試圖與過去高度鮮明的共和黨政治形象拉開距離。
原文連結：
Musk says he felt 'pretty foolish' about scale of midterm spending after Republican rout
Elon Musk claims ‘I’m not Maga’ and says he regrets vast sums to back Republicans
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》、《衛報》報導，馬斯克今年為支持共和黨候選人，投入將近5億美元鉅資，是美國史上，個人政治捐款規模最高的捐款者之一。他原本希望透過資金挹注，協助共和黨在期中選舉維持國會優勢，避免民主黨取得全面執政的局面。
然而，選舉結果並未如他所願，民主黨不僅拿下國會2院多數席次，共和黨在德州等關鍵選戰也遭遇挫敗。馬斯克在訪談中坦言：「花了這麼多錢，卻沒看到多少成果，我覺得自己相當愚蠢。」如果能重新選擇，自己可能會少投入一些資金。
不過，馬斯克也為自己的政治捐款辯護，認為共和黨候選人若沒有這筆資金，選情「可能還會更差」。他並強調，這次結果證明，美國選舉並不是單靠金錢就能決定勝負。
曾自稱「Dark Gothic MAGA」！馬斯克如今改口：我不是MAGA
比起政治捐款失利，馬斯克對於MAGA運動的態度轉變更引人關注。訪談中，主持人問到他的政治立場，馬斯克直接回答：「我不是MAGA。」
他進一步解釋，自己並不確定MAGA究竟代表什麼，但如果這個詞意味著盲目遵循共和黨的一系列政策主張，那麼他當然不屬於這樣的人。馬斯克還形容自己的政治立場相當溫和，認為民主、共和兩黨都有各自的優缺點，自己並沒有極端的政治觀點。
這番話與他過去的高調表態形成鮮明對比。2024年川普競選總統期間，馬斯克曾在造勢場合宣稱：「我不只是MAGA，我還是Dark Gothic MAGA（黑暗哥德風MAGA）。」當時他不僅公開力挺川普，更投入鉅額資金協助共和黨爭取選票，如今卻選擇與MAGA保持距離。
與川普關係曾「破裂又修復」！馬斯克重新定位政治立場
馬斯克與川普的關係也曾經歷劇烈變化。川普2025年初重返白宮後，馬斯克曾短暫領導政府效率部（DOGE），協助推動聯邦政府裁員、支出削減，但2人後來因政策及政治立場分歧公開決裂，馬斯克甚至曾在社群平台對川普發動猛烈抨擊。
雙方後來逐漸恢復往來，馬斯克這次也隨同川普前往中國，顯示2人的關係已有所修復。不過，馬斯克在DealBook峰會上強調自己並非MAGA支持者，也認為美國政治應維持2黨制衡，顯示他正試圖與過去高度鮮明的共和黨政治形象拉開距離。
原文連結：
Musk says he felt 'pretty foolish' about scale of midterm spending after Republican rout
Elon Musk claims ‘I’m not Maga’ and says he regrets vast sums to back Republicans
更多「2026美國期中選舉」相關新聞。