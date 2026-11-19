全球玩家期待多年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）正式上市，除了體驗全新劇情及開放世界，全球玩家也開始研究遊戲中經典的「代碼功能」，包括獲得25萬美元、無限彈藥、防彈衣、爆炸拳、召喚特殊車輛、解除通緝等，不過，作弊碼並非一開始就能使用，大多需完成主線劇情，並達成各項指定條件，《NOWNEWS》也透過本文整理現階段在各大攻略網站已被公開的代碼。
《GTA 6》作弊碼怎麼解鎖？使用前有3大限制
《GTA 6》代碼功能設有解鎖門檻，玩家即使輸入正確指令，如果尚未完成指定挑戰，也無法成功啟用，此外，使用作弊碼期間，遊戲將停用獎盃及成就功能，同時無法儲存遊戲進度，建議玩家在使用前先確認存檔狀態，以免影響正常遊玩進度。
由於目前《GTA 6》仍有部分作弊碼及解鎖條件尚未獲得完整確認，且不同攻略網站公布的資訊可能存在差異，提醒玩家實際輸入前仍須留意相關條件，建議親自進入遊戲測試。後續隨著更多玩家陸續解鎖隱藏功能，預料還會有更多作弊碼及使用方式曝光。
《GTA 6》金錢、彈藥、防禦代碼一次看
目前已曝光的代碼中，最受玩家關注的莫過於金錢及戰鬥相關功能。玩家只要完成指定條件，就能解鎖不同效果，詳細指令如下。
📌獲得25萬美元
■代碼：上、右、下、左、上、左、下、右
■解鎖條件：完成主線劇情
📌無限彈藥
■代碼：下、上、右、下、左、左、上、下、下、下
■解鎖條件：在射擊場取得至少25面銀牌
📌無須重新裝填彈藥
■代碼：下、上、右、下、左、左、上、下、下、上
■解鎖條件：在射擊場取得25面金牌
📌無限專注力
■代碼：下、上、上、下、上、下、上、下、上、右
■解鎖條件：完成主線劇情
📌防彈衣
■代碼：下、上、左、上、上、上、上、上、下、下
■解鎖條件：完成100次健身訓練
📌最大彈藥量
■代碼：下、上、右、下、左、左、上、上、下、左
■解鎖條件：在射擊場取得至少25面銅牌
通緝等級、爆炸拳都有代碼 特殊效果一次解鎖
除了金錢及戰鬥功能，《GTA 6》也提供多種特殊效果，包含調整通緝等級、切換天氣，以及強化攻擊能力等，讓玩家能以不同方式體驗遊戲。
📌提高通緝等級
■代碼：左、下、右、下、上、下、上
■解鎖條件：成功擺脫3星通緝等級25次
📌切換天氣
■代碼：下、右、上、下、右、上、右
■解鎖條件：完成主線劇情
📌攻擊力強化
■代碼：下、上、左、右、下、下、上、下
■解鎖條件：完成主線劇情
📌爆炸拳
■代碼：下、上、左、左、右、下、下、上、右
■解鎖條件：使用爆炸傷害擊中20名敵人
📌車輛攻擊強化
■代碼：下、上、左、左、右、下、左、上、下
■解鎖條件：使用車輛擊殺25名敵人
📌召喚 Maibatsu Boomazoom
■代碼：左、上、右、下、左、左、上、左
■解鎖條件：完成5次購物挑戰
目前遊戲中還有更多作弊功能尚未被玩家完整挖掘，部分指令仍待社群進一步確認。隨著玩家逐漸推進主線劇情、完成各項挑戰，預料後續還會有更多代碼陸續曝光。
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《GTA 6》代碼功能設有解鎖門檻，玩家即使輸入正確指令，如果尚未完成指定挑戰，也無法成功啟用，此外，使用作弊碼期間，遊戲將停用獎盃及成就功能，同時無法儲存遊戲進度，建議玩家在使用前先確認存檔狀態，以免影響正常遊玩進度。
由於目前《GTA 6》仍有部分作弊碼及解鎖條件尚未獲得完整確認，且不同攻略網站公布的資訊可能存在差異，提醒玩家實際輸入前仍須留意相關條件，建議親自進入遊戲測試。後續隨著更多玩家陸續解鎖隱藏功能，預料還會有更多作弊碼及使用方式曝光。
目前已曝光的代碼中，最受玩家關注的莫過於金錢及戰鬥相關功能。玩家只要完成指定條件，就能解鎖不同效果，詳細指令如下。
📌獲得25萬美元
■代碼：上、右、下、左、上、左、下、右
■解鎖條件：完成主線劇情
📌無限彈藥
■代碼：下、上、右、下、左、左、上、下、下、下
■解鎖條件：在射擊場取得至少25面銀牌
📌無須重新裝填彈藥
■代碼：下、上、右、下、左、左、上、下、下、上
■解鎖條件：在射擊場取得25面金牌
📌無限專注力
■代碼：下、上、上、下、上、下、上、下、上、右
■解鎖條件：完成主線劇情
📌防彈衣
■代碼：下、上、左、上、上、上、上、上、下、下
■解鎖條件：完成100次健身訓練
📌最大彈藥量
■代碼：下、上、右、下、左、左、上、上、下、左
■解鎖條件：在射擊場取得至少25面銅牌
除了金錢及戰鬥功能，《GTA 6》也提供多種特殊效果，包含調整通緝等級、切換天氣，以及強化攻擊能力等，讓玩家能以不同方式體驗遊戲。
📌提高通緝等級
■代碼：左、下、右、下、上、下、上
■解鎖條件：成功擺脫3星通緝等級25次
📌切換天氣
■代碼：下、右、上、下、右、上、右
■解鎖條件：完成主線劇情
📌攻擊力強化
■代碼：下、上、左、右、下、下、上、下
■解鎖條件：完成主線劇情
📌爆炸拳
■代碼：下、上、左、左、右、下、下、上、右
■解鎖條件：使用爆炸傷害擊中20名敵人
📌車輛攻擊強化
■代碼：下、上、左、左、右、下、左、上、下
■解鎖條件：使用車輛擊殺25名敵人
📌召喚 Maibatsu Boomazoom
■代碼：左、上、右、下、左、左、上、左
■解鎖條件：完成5次購物挑戰
目前遊戲中還有更多作弊功能尚未被玩家完整挖掘，部分指令仍待社群進一步確認。隨著玩家逐漸推進主線劇情、完成各項挑戰，預料後續還會有更多代碼陸續曝光。