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首艘以原住民族命名海巡艦 管碧玲：讓「西拉雅」航向世界

▲「西拉雅號」總噸位約5,000噸，續航力達15,000浬，標誌著我國遠洋巡護戰力與海空立體偵蒐量能邁入嶄新階段。（圖／海巡署提供）

海巡署艦隊分署昨（18）日於台灣國際造船股份有限公司高雄廠舉行「高緯度遠洋巡護船首艘船西拉雅號交船典禮」，「西拉雅號」總噸位約5,000噸，續航力達15,000浬（約2萬7,800公里），具備於南、北緯55度範圍內執行長時間遠洋巡護任務的能力，現場亦同步展出「T-24」無人艇及「V-BAT」無人機，未來將作為首艘無人載具測試母艦，標誌著我國遠洋巡護戰力與海空立體偵蒐量能邁入嶄新階段。「西拉雅號」昨由行政院長卓榮泰親自出席監交，海洋委員會主任委員管碧玲、台船公司董事長陳政宏、行政院發言人李慧芝、海巡之友總會長胡惠森、原民會副主委陳義信及西拉雅族段洪坤長老（Alak Akatuang）等貴賓共同見證。管碧玲昨致詞表示，「西拉雅號」是海巡首艘以原住民的族名所命名的船艦，承載著兩層意義。第一層是「承載著台灣的故事、台灣土地的歷史」，今年7月，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，當未來「西拉雅號」航向世界，船身上的西拉雅這個名字，將會讓更多人認識一個台灣的故事，我們讓這個大聲為自己名字發聲的族群，用他們的名字，參與國家守護海洋的使命。這是一份尊重，也是一份光榮。管碧玲強調，這就是海巡每日的體驗，面對中國海警船嗆聲所謂的中華民國不存在，海巡就是一支為我們國家的名字大聲努力發聲的隊伍。海巡在海上努力的說：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬。」我們不只是要說給中國海警船聽，我們是要說給全世界地球村的所有村民聽。管碧玲進一步說明，第二層意義是未來海巡將會拓展台灣守護海洋的能力。台灣漁民長期在距離家鄉遙遠的海域作業，一旦發生急病、事故或者海上糾紛，最需要國家有能力抵達現場、提供支援，正如同「漁民走得遠，國家的守護就必須跟得上。」管碧玲強調，未來無論是遠洋護漁、救難救援或與國際夥伴的合作，海巡都會有能力以更專業、更可靠的行動，成為全球海洋治理中值得信賴的一股力量。管碧玲也感謝卓院長與總統對海巡建設與九大加給預算的不遺餘力支持，讓高達7,700餘位海巡同仁受惠，並感性向院長致謝：「謝謝院長，你讓海巡同仁像做夢一樣。心中有這樣的溫暖，肩膀上就有更重大的責任，海巡會扛起來。」管碧玲表示，行政院於今年7月30日正式核定西拉雅族為第2個台灣平埔原住民族，為族人歷經數十年的正名努力寫下重要歷史篇章。如今「西拉雅號」正式交船，不僅是我國遠洋巡護能量的重要突破，更承載深厚的族群文化意義，讓這個蘊含族群認同與歷史傳承的名字，隨著巡護船航向更遼闊的海域，展現台灣對多元文化的尊重與守護海洋的堅定信念。艦隊分署則指出，感謝段洪坤長老以及整個西拉雅族帶給「西拉雅號」的祝福，並由西拉雅Onini合唱團獻唱，讓「西拉雅號」成為「蒙受祝福的一艘船艦」，誠摯祝福「西拉雅號」帶著台灣的名字航向世界，也把國家的守護帶到每一處需要我們的海域。未來，海巡署將持續強化遠洋漁業巡護、海上執法及救生救難量能，善盡國際漁業管理責任，堅定捍衛國家主權與海洋權益。