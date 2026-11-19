台糖去年才因為不肖業者假冒台糖辦理「台糖親子甜蜜挑戰」活動，詐騙民眾個資或報名費。台糖今（19）日發聲明，台糖健康易購網疑似遭駭客入侵，致部分會員帳號及電子信箱遭不法人士取得，並以台糖健康易購網名義，寄送「定期購」虛假訂單通知郵件，提醒沒有提供「定期購」的服務，該類郵件均是詐騙。
台糖去年Facebook等社群平台出現不肖業者假冒台糖辦理「台糖親子甜蜜挑戰」活動，詐騙民眾個資或報名費。
近期台糖健康易購網疑似遭駭客入侵，致部分會員帳號及電子信箱遭不法人士取得，並以台糖健康易購網名義，寄送「定期購」虛假訂單通知郵件，信件內容提供偽造的LINE客服聯絡方式，誘導消費者加入好友後再行詐騙。台糖強調，台糖健康易購網沒有提供「定期購」的服務，該類郵件均是詐騙。
官網遭駭 台糖：系統資安檢測全面補強
台糖已進行系統資安檢測，全面檢視網站安全並進行補強，將持續釐清事件發生原因及影響範圍。台糖健康易購網也寄發電子郵件（EDM）提醒會員慎防詐騙，並於台糖健康易購網及台糖官方Facebook粉絲專頁發布相關公告，避免民眾受騙。
台糖表示，收到「定期購」、「訂單異常」或「配送地址錯誤」等名義的可疑郵件，千萬不要點擊郵件內不明連結、不要加郵件內LINE帳號為好友，更不可依指示提供個人資料、金融帳戶及進行付款。消費者對訂單內容有疑慮，請洽台糖健康易購網官方管道查詢確認，切勿依照電子郵件提供的聯絡方式查證。
另有發現業者（時緒Thal）於電子郵件上，冒用台糖公司生物科技事業部地址（嘉義縣大林鎮大糖里大湖農場60號）與消費者訊息往來。台糖與該業者無任何關聯，此類情事恐會誤導消費者，為維護商譽及權益，台糖已向警方報案，請民眾千萬小心，勿輕信來源不明訊息，以免受騙。
台糖提醒，民眾發現可疑訊息、郵件或任何疑似詐騙的情形，請撥打165反詐騙諮詢專線或於內政部警政署「165全民防騙網」（https://165.npa.gov.tw）提出檢舉，亦或向警方報案，攜手遏止詐騙行為，共同保障自身權益。
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近期台糖健康易購網疑似遭駭客入侵，致部分會員帳號及電子信箱遭不法人士取得，並以台糖健康易購網名義，寄送「定期購」虛假訂單通知郵件，信件內容提供偽造的LINE客服聯絡方式，誘導消費者加入好友後再行詐騙。台糖強調，台糖健康易購網沒有提供「定期購」的服務，該類郵件均是詐騙。
官網遭駭 台糖：系統資安檢測全面補強
台糖已進行系統資安檢測，全面檢視網站安全並進行補強，將持續釐清事件發生原因及影響範圍。台糖健康易購網也寄發電子郵件（EDM）提醒會員慎防詐騙，並於台糖健康易購網及台糖官方Facebook粉絲專頁發布相關公告，避免民眾受騙。
台糖表示，收到「定期購」、「訂單異常」或「配送地址錯誤」等名義的可疑郵件，千萬不要點擊郵件內不明連結、不要加郵件內LINE帳號為好友，更不可依指示提供個人資料、金融帳戶及進行付款。消費者對訂單內容有疑慮，請洽台糖健康易購網官方管道查詢確認，切勿依照電子郵件提供的聯絡方式查證。
另有發現業者（時緒Thal）於電子郵件上，冒用台糖公司生物科技事業部地址（嘉義縣大林鎮大糖里大湖農場60號）與消費者訊息往來。台糖與該業者無任何關聯，此類情事恐會誤導消費者，為維護商譽及權益，台糖已向警方報案，請民眾千萬小心，勿輕信來源不明訊息，以免受騙。
台糖提醒，民眾發現可疑訊息、郵件或任何疑似詐騙的情形，請撥打165反詐騙諮詢專線或於內政部警政署「165全民防騙網」（https://165.npa.gov.tw）提出檢舉，亦或向警方報案，攜手遏止詐騙行為，共同保障自身權益。