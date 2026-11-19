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商務車廂長者佔比提升

票價半價優惠 僅靠業者吸收

社福預算衛福部有機會補貼？

我國今年已邁入超高齡社會，65歲以上人口佔比估超過兩成。依法老人搭乘公民營大眾運輸工具要給予半價優惠，優惠範圍包括雙鐵的「商務艙」也在內。然而，雙鐵車票財務壓力本就不小，商務艙長者比例隨之漸增，讓成本壓力顯現。交通部長陳世凱指出，交通運具不可能長期在虧損狀態下營運，若長者優惠成本不斷增加，未來每次票價調整時，全票旅客承受的負擔也可能隨之提高。衛福部主管的《老人福利法》規定，「老人搭乘國內公、民營水、陸、空大眾運輸工具，應予以半價優待。」不過，相關優惠並沒有編列預算補貼，都是由台鐵公司、高鐵公司等自行吸收。陳世凱公布統計數字，台鐵騰雲座艙（商務車廂）長者佔比從112年的22%，增加至114年的24.9%；高鐵商務艙佔比也逐年增加今年已達19%。航空業者華信航空日前曾拋出檢討國內線機票半價優惠，設定一定比例、數量的半價優惠上限，降低對旅客影響也顧及經營成本。陳世凱說，目前相關運具經營業者尚未正式向交通部提出調整需求，若有需求可以向民航局討論。不過，整體尚未有改革急迫性，但社會已經開始重視相關議題討論。陳世凱指出，隨著社會老年化過程，長者搭乘比例勢必持續提升，長期下來恐會讓成本財務壓力落在「全票」旅客上。未來可能有兩種方向，一是維持現行制度，由全票旅客繼續長者半價優惠的成本壓力；另一種則是由衛福部思考編列公務預算，協助各交通運具補貼敬老票半價優惠。不過，目前尚未看到衛福部啟動相關預算規劃的跡象，未來仍要視社會承擔能力再討論。陳世凱援引日前敬老卡爭議，談社會福利的分攤議題，認為衛福部編列公務預算補貼敬老票半價優惠可能性恐怕不高。過去地方政府希望民眾能使用地方的敬老卡搭乘台鐵，交通部協助台鐵修改系統，讓敬老卡能夠進站使用；如今進一步希望擴大到對號座，涉及系統調整及設備修改，因此會產生一次性費用。不過，費用預估有6,200萬元，地方負擔3,100萬元外後，仍有一半費用。當時交通部曾希望與衛福部共同分擔，其中地方政府負擔3,100萬元，剩下部分由衛福部、交通部共同支付，但縱使立委施壓下，衛福部仍不願意認「於法無據」，最終才變成衛福部負擔1,000萬元、交通部負擔2,000多萬元。