我是廣告 請繼續往下閱讀

為迎接11月28日投票日，民進黨推出「青春返程 Vote For Home」系列宣傳行動，透過各縣市長候選人專屬插畫海報、「青春返程」手拉旗、貼紙及官方LINE互動遊戲，邀請在外地求學、工作與生活的青年朋友，把返鄉行程排進日曆，一起回家投票，參與家鄉的未來。民進黨今（19）日表示，每個人都曾從家鄉出發，到不同城市讀書、工作、追逐夢想，但無論走得多遠，家鄉始終是心裡牽掛的地方，此次特別集結各縣市長候選人推出專屬插畫海報，民進黨國務青們也陸續前往各地火車站、路口及候選人造勢活動現場發送，並備「青春返程」的手拉旗活潑互動，透過實體宣傳與青年行動來傳遞返鄉投票的訊息。此外，民主進步黨官方LINE也於昨晚7點推出「青春返程回家投票號」互動遊戲，邀請民眾透過趣味互動認識各縣市候選人，透過「我在家鄉等你回來」的問候，找回與家鄉的連結，也為11月28日返鄉投票做好準備，透過線上與線下宣傳串聯，為選舉最後一週注入更多青年參與的動能。民進黨表示，青春不只在遠方，也在我們想守護的家鄉，邀請所有在外地求學、工作與打拚的朋友，11月28日帶著青春返程，回家看看，也出門投票，讓每一份參與都化為實際行動，為選舉最後一週催出最大動力，回家投票、票票入匭。現場發送：鎖定民進黨青年部 Facebook 社群專頁，掌握各地輔選活動及海報發放場次。中央黨部索取：即日起可至民主進步黨中央黨部10樓櫃檯索取，每人限領一張，數量有限，送完為止。