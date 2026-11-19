，第一位未滿20歲，就在前15場比賽攻下至少250分、球隊拿到至少11勝的新秀。

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灰熊客場擊敗騎士 布澤爾又繳全能發揮

布澤爾兌現選秀期待 寫80年首見紀錄

曼菲斯灰熊今（19）日客場124：121爆冷擊敗東區強敵克里夫蘭騎士，今年選進的新科探花布澤爾（Cameron Boozer），本場再度貢獻18分、8籃板、5助攻、4抄截與1火鍋全能成績單，他也成為80年前1946-47球季、也就是NBA元年以來灰熊開季至今打出好表現，10勝4敗位列西區前列，成為開季大驚奇，新科探花布澤爾作為即戰力，填補球隊禁區攻守兩端功不可沒，本場他在27分鐘出賽時間中，全場9投5中、三分3投1中、罰球7罰7中，得到18分、8籃板、5助攻、4抄截與1火鍋，僅有1次失誤。除了灰熊擊敗強敵，收下本季第11勝之外，布澤爾得分達到250分、141籃板、80次助攻，成為1946-47球季以後，第一位未滿20歲、就在前15場比賽攻下至少250分、球隊拿到至少11勝的新秀。布澤爾本季至今出賽15場，場均上場31.3分鐘，攻下16.5分、9.5籃板與5.4助攻。值得注意的是，他生涯堪稱絕對贏家，從國小到高中都奪下過全國冠軍，去年則率領杜克大學闖進NCAA瘋狂三月8強。雖然選秀前球探評估，布澤爾上限不及AJ·迪班薩（AJ Dybantsa）、彼得森（Darryn Peterson），但具有高即戰力，最終於今年選秀第3順位被灰熊選走，如今也兌現期待，在新秀榜排名高居第2，僅次於勇士24歲大齡新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。