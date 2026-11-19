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▲陳紫渝24歲就當上里長，今年已28歲的她，繼續出來選，且沒人跟她競爭，只要1票投她就會上。（圖／翻攝自IG@zihhuuc）

▲陳紫渝（左）去年和涂濬威（右）已補辦完婚禮。（圖／翻攝自FB@永福里里長-陳紫渝、永和警好讚）

新北市永和區永福里里長陳紫渝2022年出來參選時才24歲，當時她清秀的外型與甜美可愛的笑容，被稱讚神似韓星IU，也因年輕貌美獲得「最美里長」的封號，一度紅遍北台灣。而陳紫渝在2024年嫁給員警老公涂濬威，外界估算他年薪應該有破百萬，與陳紫渝一樣都相當年輕有為；陳紫渝今年也繼續出來競選里長，該里只有她一位候選人，因此沒意外的話，陳紫渝確定會連任。陳紫渝2022年出來參選時，靠著「最美里長」的封號，人氣飆升，最後還成功打敗當時要尋求連任的前里長陳清香，順利當選。陳紫渝也因此推出寫真書、年曆等周邊商品回饋選民，儼然成為明星里長。不過陳紫渝爆紅沒多久後，2023年就傳出戀愛消息，她與永和分局秀朗派出所員警涂濬威低調交往，被拍到約會照片，剛好永福里就在秀朗派出所轄區內，此事當時引發熱議。陳紫渝隨後大方認愛，坦言涂濬威大她1歲而已，兩人郎才女貌相當般配，因此認愛後備受親友祝福。陳紫渝後來也在2024年11月與涂濬威登記結婚，當時婚事並未公開，直到去年5月舉辦婚禮時，外界才得知小倆口早已登記，紛紛為她送上祝福。喜訊曝光後，涂濬威的身分也引起討論，據悉，他的爸爸也是一名員警，涂濬威這才跟隨爸爸進入警隊工作，為民服務。涂濬威在派出所的表現也相當出色，2019年被分發入職後，他迄今查獲多起詐欺車手及毒品案件，工作十分認真，讓他在派出所內也擁有好人緣。至於涂濬威薪水高不高？根據《公職王》介紹，一般警察月薪5.3萬元起，如果加上超勤津貼就會破6萬元，隨著年資加薪或是往上考警官，年薪輕鬆就能破百萬。