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產假、陪產假、育兒留停延長 卓榮泰宣布軍公教一體適用

勞動部今（19）日於行政院會報告「友善職場邁大步：《性別平等工作法》及《就業保險法》三讀後新制內容」，新制包括陪產假及陪產檢假從7日延長至14日，生產階段將產假由8週延長為14週，育兒留停30日升級為60日。對此行政院長卓榮泰今（19）日指出，軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，「政府推動的家庭支持措施，全國人民一體適用」。勞動部今日於行政院會報告「友善職場邁大步：《性別平等工作法》及《就業保險法》三讀後新制內容」，卓榮泰裁示指出，《性別平等工作法》及《就業保險法》修正草案於11月13日三讀通過，本次修法讓「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」往前邁進一大步。卓榮泰表示，政府照顧育兒勞工同時也支持企業，本次修法增加各種孕產相關假，雇主所增加的薪資負擔，政府皆有補貼；同時，強化雇主辦理托育的支撐力道，給予企業租稅優惠。除了修法，勞動部同步推動12歲以下子女育兒減工時的獎勵及補助方案，帶動企業共同建構友善職場環境。請勞動部儘速完成相關子法及配套措施，並加強多元宣導，確保新制能於明年1月1日上路。卓榮泰也強調，軍公教人員是國家發展的關鍵支柱，政府推動的家庭支持措施，全國人民一體適用。請國防部、教育部、本院人事行政總處全力配合儘速完成各項法規修正，以確保政策能夠落實。同時感謝立法院朝野黨團經過多次的討論與溝通，完成本次修法，同時秉持合理合法合憲並遵守財政紀律，在一切可執行的前提之下，開啟兩院合作的模式與關係，也希望未來能共同完善各項修法，以利憲政的運作。