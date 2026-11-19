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「候選人變車手」遭警埋伏逮捕 競選口號成反差

台中市選委會證實：未經判決，參選資格不受影響

台中市神岡區新庄里長候選人王名賜，打著「碩士青年返鄉服務」口號投入選戰，沒想到竟涉嫌替詐騙集團收取款項，甚至開著競選宣傳車去收錢，遭警方埋伏當場逮捕。檢方認定王名賜涉嫌加重詐欺及洗錢等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准；值得關注的是，王男雖遭收押，但台中市選委會表示，目前案件仍在偵查階段，只要尚未判決確定，參選資格就不受影響。台中地檢署近日偵辦一起詐騙案，詐騙集團以股票投資名義誘騙，被害人陸續透過銀行匯款、虛擬資產轉帳及現金面交等方式交付款項，累計損失已超過500萬元。台中市警察局第四分局接獲報案後，隨即展開調查，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，由打詐專組檢察官黃鈺雯積極追查。詐騙集團疑似認為被害人已經上鉤，竟再度聯繫對方，要求面交400萬元；警方掌握相關情資後，安排被害人配合誘捕偵查，17日上午9時許派員前往約定地點埋伏，而這時車手依約現身收錢，身上還佩戴偽造識別證，員警見時機成熟立即上前逮人，當場將他以現行犯逮捕。讓警方意外的是，這名男車手當天駕駛的自小客車，車身竟印有「行動競選服務處」、候選人姓名及聯絡電話等競選宣傳資訊。警方進一步查證身分，才發現他竟是本屆台中市神岡區新庄里長候選人王名賜，讓這起詐騙案意外與地方選舉扯上關係。據了解，38歲的王名賜過去曾從事殯葬業，擔任禮儀師及司儀，擁有碩士學歷，此次投入里長選戰，更以「碩士青年返鄉服務」作為競選訴求，文宣中寫著：「我想把這些年在外面的所學、所見、所累積的經驗帶回新庄里」、「這一次我想回家，也想為家鄉做一點事。」沒想到如今卻因涉嫌擔任詐騙車手遭警方逮捕，與原本強調的返鄉服務形象形成強烈反差。檢察官訊問後，認為王名賜涉嫌刑法加重詐欺取財及洗錢防制法一般洗錢等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人，以及反覆實施同類詐欺犯罪之虞，因此向台中地方法院聲請羈押並禁止接見、通信，法院審理後已裁准。外界關注王名賜遭羈押後是否還能繼續參選？台中市選舉委員會表示，由於目前案件仍處於偵查階段，王男尚未經法院判決確定，因此參選資格不受影響。換言之，即使人已遭羈押，現階段仍具有參選資格，也讓這起「候選人變車手」事件再添話題。