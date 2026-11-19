《GTA 6》（Grand Theft Auto VI）正式啟動，這款 Rockstar Games 耗時多年的大作，上線首日沒讓玩家失望，除了豐富的主線任務，讓玩家融入混亂的雷歐奈達州生活也可圈可點，特別是「與動物互動」的各種隱藏細節，包括狗會騎水上摩托車、玩家可以擼貓但也可能被貓攻擊、路邊車上隨時會有蛇等危險動物，在社群平台引起眾多討論。
狗狗開水上摩托車 《GTA 6》神還原現實
《GTA 6》中，玩家可以帶著寵物狗駕駛水上摩托車，不過在 X 平台上，有玩家分享影片，當主角傑森在大海中游泳時，會聽到陣陣狗叫聲，抬頭一看竟然是「狗狗開水上摩托車救援」，甚至傑森上車後，就是由狗狗駕駛；有其他玩家回報，狗還會載著傑森前往名為「Dog Island」的地點，讓玩家在島上取得現金與食物等補給物資。
有趣的是，雷歐奈達州是以美國的佛羅里達州為原型，而2026年5月，佛羅里達州真的有狗站在水上摩托車上，不僅被拍為短影片爆紅，還躍上新聞版面，雖然不知道是否與《GTA 6》的彩蛋有關，但遊戲確實把佛羅里達州的混亂原汁原味的呈現出來。
貓咪會主動攻擊人 白熊、蟒蛇、老虎都出沒
西班牙玩家 @CartoonsOTMoon 則在Ｘ分享影片，他在《GTA 6》搶劫一輛汽車後，行駛過程中卻突然聽見貓叫聲，過沒幾秒，畫面自動切換到前座，一隻大橘貓從後座撲向傑森，玩家需要連擊指定按鍵才能掙脫。至於其他時間，只要看到路邊或店內的貓，玩家也都能進行短暫互動，還可以強化傑森的專注值。
另一段影片則是路邊的隨機事件，一群動保團體圍著運送白熊的貨車大喊釋放牠，想不到當玩家協助打開貨車門後，白熊卻發瘋似的不斷攻擊動保團體成員；此外，《GTA 6》這次開啟「車廂」系統，玩家可以在車廂內存放物資，但亂開路人車廂，可能還會看到蟒蛇、老虎等怪異寵物，嚇得人措手不及。
整體而言，《GTA 6》不只在畫面、劇情與遊戲玩法上展現次世代水準，更透過大量看似不起眼的動物互動與隨機事件，讓雷歐奈達州充滿意想不到的驚喜，狗狗駕駛水上摩托車救援，到橘貓突然襲擊、白熊失控及車廂內藏蟒蛇，也都很符合 Rockstar 的惡趣味風格。
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《GTA 6》中，玩家可以帶著寵物狗駕駛水上摩托車，不過在 X 平台上，有玩家分享影片，當主角傑森在大海中游泳時，會聽到陣陣狗叫聲，抬頭一看竟然是「狗狗開水上摩托車救援」，甚至傑森上車後，就是由狗狗駕駛；有其他玩家回報，狗還會載著傑森前往名為「Dog Island」的地點，讓玩家在島上取得現金與食物等補給物資。
有趣的是，雷歐奈達州是以美國的佛羅里達州為原型，而2026年5月，佛羅里達州真的有狗站在水上摩托車上，不僅被拍為短影片爆紅，還躍上新聞版面，雖然不知道是否與《GTA 6》的彩蛋有關，但遊戲確實把佛羅里達州的混亂原汁原味的呈現出來。
西班牙玩家 @CartoonsOTMoon 則在Ｘ分享影片，他在《GTA 6》搶劫一輛汽車後，行駛過程中卻突然聽見貓叫聲，過沒幾秒，畫面自動切換到前座，一隻大橘貓從後座撲向傑森，玩家需要連擊指定按鍵才能掙脫。至於其他時間，只要看到路邊或店內的貓，玩家也都能進行短暫互動，還可以強化傑森的專注值。
另一段影片則是路邊的隨機事件，一群動保團體圍著運送白熊的貨車大喊釋放牠，想不到當玩家協助打開貨車門後，白熊卻發瘋似的不斷攻擊動保團體成員；此外，《GTA 6》這次開啟「車廂」系統，玩家可以在車廂內存放物資，但亂開路人車廂，可能還會看到蟒蛇、老虎等怪異寵物，嚇得人措手不及。
整體而言，《GTA 6》不只在畫面、劇情與遊戲玩法上展現次世代水準，更透過大量看似不起眼的動物互動與隨機事件，讓雷歐奈達州充滿意想不到的驚喜，狗狗駕駛水上摩托車救援，到橘貓突然襲擊、白熊失控及車廂內藏蟒蛇，也都很符合 Rockstar 的惡趣味風格。