我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲：馬政府時期就核准 別用「喝毒水」製造恐慌

張若彤秀水利署公文 2020年6月才取得籌設許可

2017年就已劃入太陽能設置專區 當時也是蔡政府

水庫設置光電板爭議持續延燒，台南市長黃偉哲昨（18）日表示，烏山頭水庫設置光電板是在前總統馬英九執政時期核准，並喊話台北市長蔣萬安若有疑問，可調閱當年經濟部相關資料。不過，作家張若彤隨後貼出經濟部水利署公文，指出烏山頭水庫光電案是在2020年6月1日取得「籌設許可」，當時已是蔡英文政府任內，並狠酸「偉哲，你不要這樣」。水庫光電議題近日成為選戰攻防焦點。蔣萬安競選總幹事羅智強日前頻頻點名民進黨台北市長候選人沈伯洋表態，是否反對在翡翠水庫設置光電板？爭議更延燒到台南烏山頭水庫現有的光電板設置。而黃偉哲昨回應，烏山頭水庫設置光電板「當年是在馬英九政府時期核准」，若蔣萬安或幕僚有意了解，「可以把當年馬政府時期經濟部核准資料拿出來」。他也強調，光電板究竟是否有毒，應交由客觀檢驗判斷，而不是用「喝毒水」等說法製造民眾恐慌。不過，張若彤昨也在臉書貼出經濟部水利署2020年6月17日召開的「水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統第26次推動會議」資料，內容明確記載，烏山頭水庫案「已於2020年6月1日取得籌設許可」，後續仍須申請施工許可及進行細部設計，並要求嘉南農田水利會積極趕辦，以利工程提早進場。前一次、第25次推動會議的列管追蹤事項也記載，當時烏山頭水庫案廠商已備齊籌設補正文件，要求能源局儘速許可籌設案，同時準備施工許可申請文件。到了第26次會議，辦理情形已更新為「本部於109年6月1日核發籌設許可」，並列為「解除列管」。張若彤因此以這份公文反駁黃偉哲所稱「馬政府時期核准」的說法，並寫下「偉哲，你不要這樣」。事實上，根據經濟部官方公告顯示，2017年3月3日就已修正「烏山頭水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，明確納入「太陽能發電系統設置」規範，包括限定於公告的太陽能發電系統設置專區內，申請人須提出設置容量、使用範圍、興建計畫、營運計畫、安全措施及水污染防治措施等資料，向嘉南農田水利會申請許可。公告也已提到太陽能系統管理工作船的航行範圍。值得注意的是，2017年3月已是蔡英文政府任內，當時經濟部長為李世光，並非馬英九政府任內。2017年的公文是針對烏山頭水庫蓄水範圍及使用行為進行公告，正式把太陽能發電系統設置專區及申請方式納入規範；到了2020年6月，特定烏山頭水庫光電案才取得經濟部核發的「籌設許可」，之後仍需辦理施工許可與細部設計。而根據水利署2021年的官方會議紀錄，烏山頭水庫案當時已進場施工。