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金州勇士台灣時間今（19）日作客達拉斯以94：116慘敗給獨行俠，苦吞一波難堪的4連敗，戰績滑落至8勝7敗跌居西區第10。自當家一哥柯瑞（Stephen Curry）因右側腹斜肌撕裂傷停以來，勇士在過去3場客場賽事全數慘敗、合計狂輸高達81分，更創下自2013年3月以來首度「連續3場得分未達95分」的低潮。然而面對老將格林（Draymond Green）全場正負值-28的低迷表現，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後仍公開力挺，直言絕對不會考慮將格林調往替補席。自柯瑞傷退離場後，勇士進攻端徹底失去靈魂，連續三場客場出征分別僅攻下85分、94分與94分，這也是灣區大軍自2013年3月之後，相隔超過13年再度出現連續3場比賽得分不到95分的窘境。面對球隊陷入連敗泥淖，柯爾賽後受訪時難掩無奈：「這就是我們目前的真實處境，球隊確實被嚴重的傷病潮給拖垮了。但球員們在場上依然非常努力拚搏、彼此團結一致，這已經是我們現在能做的全部了。我相信情況總會慢慢好轉，在此之前我們必須竭盡全力去爭取最好的結果。」在勇士近期的連敗低潮中，精神領袖格林在缺乏柯瑞牽制力下的場上影響力備受外界質疑。今日對戰獨行俠一役，格林先發出賽23分鐘，僅靠一記三分球進帳3分，外帶2助攻與2阻攻，個人正負值更低到慘不忍睹的-28，甚至是全場第二低。賽後有媒體直接拋出敏感問題，詢問教練團是否考慮調整先發陣容、讓格林改從板凳出發以尋求改變？對此柯爾態度異常堅決，連說兩聲「不」並力挺子弟兵：「不，不，他依然是我們陣中最出色的防守球員，我根本從來沒有考慮過這種調度安排。」吞下4連敗的勇士沒有太多喘息時間，台灣時間明（20）日上午9點將迎來背靠背考驗，繼續在客場對決曼菲斯灰熊，全力尋求止血機會。