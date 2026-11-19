等了13年，《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於正式上市，全球玩家陸續進入遊戲世界，社群平台也湧現大量實況及遊玩影片。不過，在玩家忙著探索新作之際，另一股風潮也同樣受到關注，美國《紐約郵報》（New York Post）報導，不少女友早在遊戲上市前，就先替男友準備專屬的「GTA 6生存補給包」（GTA 6 Survival Basket），從零食、能量飲料到除臭劑，甚至連凡士林都有，彷彿要讓男友做好長時間「閉關」打電動的準備。
零食、能量飲料、凡士林全入列！女友替男友備妥「打電動補給」
報導指出，近期TikTok、Instagram等社群平台，陸續出現女友替男友準備「GTA 6禮物籃」的影片，內容相當豐富，除了餅乾、零食、能量飲料、PlayStation禮品卡，還有人放入除臭劑、乾洗髮、香水、沐浴用品，甚至連凡士林都成為補給品之一。
部分女生更花費巧思，製作客製化禮物，例如將情侶合照設計成GTA風格的遊戲封面，或準備印有遊戲元素的睡衣、襪子及玩具車，讓整份禮物看起來就像是專為男友打造的「遊戲開箱組合」。
有人直呼「快娶她」！也有人酸：小心男友跟女主角出軌
不過，這種替男友打電動提前備糧的行為，反應也相當兩極。支持者認為，願意理解另一半興趣、甚至親自準備遊戲補給品的女友，相當貼心，還有人開玩笑表示，男友應該趕快把戒指戴到她手上。
有些人則不以為然，質疑為什麼男友準備長時間打電動，還得由女友負責張羅吃喝用品，更有人拿遊戲女主角Lucia開玩笑，調侃女方辛苦準備一大堆東西，男友進入遊戲後，卻可能忙著與虛擬女主角互動，酸道：「小心他跟Lucia出軌。」
不只女友備糧！玩家請假迎接GTA 6
GTA 6的熱度不只反映在情侶之間，報導引用相關調查指出，美國有39%的受訪成年人表示，已經提前申請休假要玩這款遊戲，平均預計使用4天假期。
從提前安排休假，到女友替男友準備生存補給包，GTA 6尚未登場前，就已經讓玩家的生活出現各種「超前部署」。對部分玩家來說，這可能不只是一款新遊戲上市，更是一場期待多年、必須全心投入的娛樂盛事。
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報導指出，近期TikTok、Instagram等社群平台，陸續出現女友替男友準備「GTA 6禮物籃」的影片，內容相當豐富，除了餅乾、零食、能量飲料、PlayStation禮品卡，還有人放入除臭劑、乾洗髮、香水、沐浴用品，甚至連凡士林都成為補給品之一。
部分女生更花費巧思，製作客製化禮物，例如將情侶合照設計成GTA風格的遊戲封面，或準備印有遊戲元素的睡衣、襪子及玩具車，讓整份禮物看起來就像是專為男友打造的「遊戲開箱組合」。
有人直呼「快娶她」！也有人酸：小心男友跟女主角出軌
不過，這種替男友打電動提前備糧的行為，反應也相當兩極。支持者認為，願意理解另一半興趣、甚至親自準備遊戲補給品的女友，相當貼心，還有人開玩笑表示，男友應該趕快把戒指戴到她手上。
有些人則不以為然，質疑為什麼男友準備長時間打電動，還得由女友負責張羅吃喝用品，更有人拿遊戲女主角Lucia開玩笑，調侃女方辛苦準備一大堆東西，男友進入遊戲後，卻可能忙著與虛擬女主角互動，酸道：「小心他跟Lucia出軌。」
不只女友備糧！玩家請假迎接GTA 6
GTA 6的熱度不只反映在情侶之間，報導引用相關調查指出，美國有39%的受訪成年人表示，已經提前申請休假要玩這款遊戲，平均預計使用4天假期。
從提前安排休假，到女友替男友準備生存補給包，GTA 6尚未登場前，就已經讓玩家的生活出現各種「超前部署」。對部分玩家來說，這可能不只是一款新遊戲上市，更是一場期待多年、必須全心投入的娛樂盛事。