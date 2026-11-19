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地方公廁不足致張啓楷路邊棒流？行政院：尊重地方政府規劃

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷昨日遭爆月前光天化日下在嘉義市路邊隨地便溺，被網友怒灌社群，為此兩度出面道歉並遭市府開罰1200元。今（19）日行政院會後記者會，有媒體提問是否為地方公廁設置不足？政院是否應督促地方政府改進？行政院回應，人民的小事就是政府的大事，縣民市民有需要，也尊重地方政府的規劃。被問及張啓楷路邊隨地便溺，是否因地方政府公廁設置不足所致，行政院發言人李慧芝表示，人民的小事就是政府的大事，縣民市民有需要，也尊重地方政府的規劃。李慧芝也說，說到公廁，其實應該很多人都用過加油站的洗手間，這是前省長宋楚瑜任內與中油討論出來的，也方便了很多的用路人，應該不少候選人也都有使用過。李慧芝指出，目前立法院正在協商中油的追加預算，仍要呼籲立院支持中油台電的撥補，讓這兩家企業可以繼續維持穩定能源供應，繼續讓民生物價也能維持穩定。