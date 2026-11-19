我是廣告 請繼續往下閱讀

不到3年14位醫師猝死或中風 石崇良：3個月內提供相關規劃

淡水馬偕急診專科醫師鄭筆方去年因為突然中風，導致左側偏癱；經復健後，今年3月迅速重返工作崗位。但醫師日前曾向勞工局提出職災申請墊付醫藥費，卻被不予認定。衛福部長石崇良表示，會再向勞動部了解、討論急重症醫療人員職災範疇認定標準，3個月提出報告。鄭筆方去年某天在醫院值班到晚上9點多，卻突然出現手臂麻掉、失去知覺的狀況，檢查確認是出血性中風。經過復健，他今年就迅速重返工作崗位，同時也因是在工作時出現狀況，便向勞工局提出職災申請墊付醫藥費。但勞工局不予給付。國民黨立委陳菁徽今日在立法院衛環委員會質詢時提到，急重症醫師可能是符合時數的上班，但是其中所負荷的病患量可能已經超出醫師們的負擔。她也提及，不只是鄭筆方，從9月至今，南部就有3位醫師無論是在上班路上或是正在上班的當下，就不幸過世。陳菁徽呼籲，希望可以主動向勞動部提出討論，確認醫師們是否能符合職災的條件；且若過勞認定是以「工作時數」為基準，「不太適用醫護」，特別是急重症的醫療人員。石崇良表示，自己在急診工作10年，深深理解急診工作所承受的壓力，也有向醫師們相關醫院的院長表達關心，盼對於遺屬給予最好的安慰。在急重症醫療人員的職災範疇認定上，會再進行討論，3個月提供相關報告。民進黨立委王正旭也提到，從2024年至今不到3年，至少有14位醫師發生猝死、中風或到院前心肺功能停止等，且今年就已經發生7件。除了鄭筆方醫師，還有台大醫學院長吳明賢等人，大多都是深耕自己專業領域或地方服務多年的優秀醫師，有些醫師離世時，也僅40、50歲的壯年時期，無論對醫學研究或醫療服務等，都是非常嚴重的損失。王正旭指出，第一線要照顧全民健康的醫師若連自己的健康都撐不住，實在難以撐起我國超高齡社會的醫療照顧需求。他提出3項建議，希望針對衛福部的醫師健康風險管理更為積極。王正旭表示，盼衛福部可彙整近3至5年的醫師中風、猝死或OHCA實際案例，進行更細緻分析，包括職業類別、工作史、年齡、科別等；另外，全聯會等醫師團體代表，還有各醫學會、各類型醫院代表及相關部會進行討論，也盼3個月內提出一份進度報告，對醫師健康風險有長期廣泛追蹤。石崇良也說，第一步會先將近期的案子整理後，向勞動部討論相關職災適用，後續的研究樣態分析，會建立長期追蹤，進一步規劃研究方式，預計3個月內提供相關規劃。