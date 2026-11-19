我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（19）日早盤賣壓持續擴大，開盤以40,145.73點開出，盤中一度衝上40,315.53點，隨後賣壓急遽擴大，不只跌破4萬點大關，最低下探38,259.70點，從開盤價計算下跌1,886.03點、跌幅約4.70%，盤中高低震盪超過2,000點。半導體及AI相關高價股成為盤面重災區，股王信驊（5274）盤中跌勢沉重，股后川湖（2059）也同步走弱，千金股面臨新一波修正壓力，中小型股跌勢更加明顯，櫃買指數重挫近5%。個股方面，股王信驊盤中下跌770元至8930元，跌幅接近8%；創意（3443）則下跌665元，跌停至6000元。記憶體族群同樣受到衝擊，南亞科（2408）跌逾7%，愛普（6531）跌近7%，晶豪科（3006）跌逾6%，華邦電（2344）也下跌逾5%。高價電子股也成為市場賣壓集中區。川湖（2059）與其他千金股同步走弱，反映當日市場修正並非僅集中在單一個股。在上市市場盤中觸及跌停的高價股包括川湖、創意、健策（3653）、台光電（2383）、富世達（6805）、新代（7750）、致茂（2360）及高力（8996）；上櫃市場則包括信驊、旺矽（6223）、精測（6510）、漢測（7856）、聯亞（3081）及印能科技（7734），合計14檔。