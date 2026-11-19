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湖人挑戰10連勝 卻遇上頑強爵士

湖人末節大崩盤 主場球迷也忍不住狂噓

洛杉磯湖人今（19）日主場交手猶他爵士挑戰10連勝，由唐西奇（Luka Doncic）獨自帶隊，上半場陷入2分落後，但第四節受限於體能徹底崩盤，單節僅10分鐘被打出30：14攻勢，一度長達3分鐘一分未得，終場97：109輸球，終止近期9連勝。唐西奇全場雖攻下29分，但也出現9次失誤，比賽末段洛杉磯主場球迷甚至對自家人發出噓聲。湖人近期打出一波9連勝，但二當家里夫斯（Austin Reaves）持續因左腳後跟挫傷缺陣，主力中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則回歸，本場面對爵士，挑戰自2020年以來，首度例行賽10連勝。首節開打，爵士靠著彼得森（Darryn Peterson）、喬治（Keyonte George）2位後衛帶頭衝鋒，本季進攻效率值全聯盟第一的湖人，同樣繳出超過5成命中率，首節建立5分領先。第二節，喬治又跳出，投進三分之外也切入外傳給隊友，一波連續得分直接逆轉戰局，上半場爵士客場反倒取得2分領先。湖人除唐西奇穩定繳出全能表現，頂替里夫斯站上先發的格蘭姆斯（Quentin Grimes），繼上戰狂轟47分，本場前2節也貢獻雙位數得分。下半場開打，兩隊比分依舊膠著，但第四節湖人突然崩盤，多次外線嘗試出手不進，唐西奇弧頂傳球、運球都失誤，直接被爵士快攻取分，一波30：14攻勢，徹底把比賽帶走，剩下1分56秒時，主帥瑞迪克（JJ Redick）喊出暫停，主場球迷甚至發出噓聲，最終湖人以12分差輸給爵士。數據方面，唐西奇本場29分、5籃板與7助攻，但也發生多達9次失誤，格蘭姆斯20分、7籃板與4助攻，贏球的爵士方面，喬治全場30分、10助攻把湖人後場徹底打爆，貝利（Ace Bailey）則有19分、8籃板。