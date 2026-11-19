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▲張凌赫拍戲時馬突然失控，不斷狂甩讓他差點摔落。（圖／翻攝自微博）

中國男星張凌赫近期開始投入古裝劇《刺棠》的拍攝，不料近日被捕捉在一場騎馬的戲中，馬竟突然失控，張凌赫坐在馬背上被亂甩，場面非常驚悚，但張凌赫卻超冷靜的慢慢控制馬，事後只笑說一句：「這馬也太暴躁了吧。」超強定力被讚爆。近日微博瘋傳一段張凌赫穿著白色大衣騎著馬，先在工作人員的幫助下走出來，這時還都一切正常。不料第二次要開拍時，馬一走出來就往前衝，速度明顯比剛剛快，甚至還直接失控的跳起來狂甩頭跟身體，導致張凌赫也跟著不斷晃動，還一度差點掉下來，場面非常驚恐。但他繼續抓著韁繩，腳也緊緊貼在馬上，試圖安撫失控的馬，好在馬也迅速冷靜，之後張凌赫還笑說：「這馬也太暴躁了吧。」張凌赫超冷靜的反應與定力，也讓粉絲們都超佩服，「赫寶這臨危不亂的控馬技術太帥了，真是有驚無險」、「要不是控馬技術厲害、應變快，簡直不敢想」、「靠，這個真的有點嚇人了，幸好他技術好，不然馬失控可不是鬧著玩的！」、「這控場力絕了！臨危不亂，妥妥的劇裡劇外雙料男神。」《刺棠》改編自中國作家霧圓的同名小說，張凌赫飾演的皇太子宋泠與盧昱曉飾演的蘇落薇是青梅竹馬。不料宋泠在祭祀典禮上被刺殺，弟弟宋瀾繼承皇位，蘇落薇為了調查宋泠的死亡，忍辱負重嫁給宋瀾，調查後發現兇手就是宋瀾，而宋泠則假死回歸改名為葉亭宴，成為權臣回朝復仇，兩人互相試探後認出彼此，攜手奪回屬於他們的一切。