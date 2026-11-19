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台股今（19）日賣壓沉重，加權指數終場收在38,426.89點，大跌1,768.02點，跌幅4.40%，成為史上第7大收盤跌點，成交金額達8,952.81億元。今日指數開在40,145.73點，盤中最高來到40,315.53點，最低下探38,259.70點，終場收在相對低檔，單日跌幅達4.40%。台積電（2330）收在2,100元，下跌75元，跌幅3.45%。台積電今日以2,165元開出，盤中最高來到2,190元，最低下探2,085元，終場收在2,100元，股價同步走弱。回顧盤中走勢，台股早盤以下跌49點開出，開在40,145.73點，盤中一度上攻至40,315.53點，隨後賣壓逐步加重，指數不僅回吐早盤漲幅，也進一步跌破3萬9000點，最低下探38,259.70點，盤中高低震盪2056點，終場收在38427點。台積電今日股價同步走弱，從開盤2,165元一路震盪下探，盤中最低來到2,085元，終場收在2,100元。相較前一交易日收盤價2,175元，下跌75元，跌幅約3.45%。台積電（2330）下跌75元來到2100元，跌幅3.45％；聯發科（2454）下跌220元至3720元；鴻海（2317）下跌0.5元至220.5元。