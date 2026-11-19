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王鴻薇翻出2023年學倫規定 追問童子瑋是否簽切結書

藍營控相似度42% 童子瑋陣營反駁僅27%

民進黨基隆市長候選人童子瑋昨（18）日遭國民黨立法院黨團質疑碩士論文涉嫌抄襲，藍營指控文字相似度高達42%，其中14.8%與中國大陸研究文獻重合，要求童子瑋出面說明。童子瑋競選辦公室則反駁，依其採用的比對條件，相似度為27%，低於海洋大學部分系所採用的30%標準。而今國民黨立委王鴻薇翻出總統賴清德2023年接任民進黨主席後推動的學術倫理審查制度，質問「不知童子瑋的表叔賴清德，有沒有讓童子瑋簽署呢？」童子瑋的碩士論文近日遭媒體人謝寒冰質疑涉嫌大量引用他人研究成果，國民黨團昨更召開記者會，要求童子瑋說明論文中被指與中國大陸研究文獻重合的段落，並呼籲國立台灣海洋大學啟動學術倫理調查。而對此，王鴻薇今發文指出，賴清德於2023年2月接任民進黨主席後，為解決黨內論文抄襲爭議，正式推動學倫審查機制，要求民進黨提名公職參選人簽署「學位論文學術倫理聲明書」，並接受相關審查。她進一步質疑，「不知童子瑋的表叔賴清德有沒有讓童子瑋簽署呢？」事實上，民進黨中執會的確於2023年2月8日通過學倫規範及爭議處理機制，要求參選人簽署聲明書，並授權黨內審查小組進行論文相似度比對，或向學校及相關機關查證，以避免2022年地方選舉期間的論文爭議重演。面對爭議，童子瑋競選辦公室昨表示，依Turnitin系統及其設定的比對條件，論文整體文字相似度為27%，低於海洋大學部分系所現行採用的30%標準；童子瑋的論文於2017年完成，而校方直到2021年才全面實施研究生離校前論文比對制度。競辦強調，相關資料均可接受查證。