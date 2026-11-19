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李明璇勸說反被嗆：秦姐有自己的想法不要管

借用黃珊珊金句回擊 秦慧珠再提「講完了」引聯想

國民黨內部紛爭再度升溫，台北市議員候選人李明璇透露，自己曾私下透過同黨議員秦慧珠的助理轉達基層憂慮，卻得到「秦姐有自己的想法，叫大家不要管」的回應；不料，秦慧珠今（19）日直接駁斥李明璇的說法「完全不是事實」，還質疑是否在「帶風向意圖使人不當選」；她最後還引用前立委黃珊珊近日金句「生命很短，我很忙」，並以「講完了」作結，再度引發政治聯想。李明璇在貼文中表示，日前上節目接受訪問時，被主持人王淺秋問到如何看待秦慧珠近期的言行，包括「含淚投給蔣萬安」等說法。她直言，松山是自己所屬選區，市長前來拜票，議員候選人陪同掃街本來就是再自然不過的事，然而，秦慧珠一句「誰要蹭蔣萬安」，又讓不少支持者感到受傷，而自己不知道該如何替對方解釋，也不願因為一時的風波，就否定前輩多年來的付出。李明璇進一步猜測，秦慧珠或許是看見新人選戰的危險，希望透過不同方式「破圈」，如果真是如此，她也願意表達感謝；不過，李明璇透露，基層對秦慧珠近期言行反彈相當大，甚至出現激烈聲音，自己過去曾私下透過秦慧珠的助理轉達相關憂慮，得到的回覆卻是「秦姐有自己的想法，叫大家不要管」，而她選擇尊重前輩的決定，沒有再多說什麼。不過，李明璇也強調，選舉已進入最後關頭，台北市長選情激烈，現在正是藍營最需要團結的時刻，大家應該成為蔣萬安的「助力」，而不是「阻力」。她提醒公眾人物應謹慎看待自身言行、慎選節目，不是有掌聲的地方就代表真心，更不要輕易成為別人手中的政治工具。李明璇最後表示，希望秦慧珠能成功「破圈」，如果因此能拉下一席民進黨議員，也是好事，但她更希望選舉結束後，所有人都能問心無愧，確定自己沒有辜負支持者，也沒有傷害一路相挺的人。她更強調，自己不是「含淚投給蔣萬安」，而是會帶著笑容走進投票所，期待最後大家能一起迎接勝利，真正值得流淚的，是勝選那一刻終於能放心流下的感動。對於李明璇的說法，秦慧珠今天也親自發文反擊，直指相關內容「完全不是事實，望周知」，她為此特別詢問所有助理，但每個人都表示沒有這回事。秦慧珠更進一步質疑，李明璇這番發言是否涉及「帶風向意圖使人不當選」，並表示可以請她去詢問懂法律的人。秦慧珠也透露，過去兩週每天至少有10家以上媒體打電話或守候在競選總部，希望能採訪她，但自己一概拒絕，相關情況媒體都可以作證，也向辛苦等候的記者朋友致歉。秦慧珠最後強調，自己的沈默與忍辱負重，不代表可以任由有心人士，尤其是各路候選人拿來消費、造謠、踐踏及污衊。文末，她特別引用黃珊珊「生命很短，我很忙」一語，接著寫下「講完了」，語氣相當強硬。值得注意的是，黃珊珊日前在貼文中提及的「講完了」，掀起外界猜測是在暗指蔣萬安的選情「蔣完了」，引發不少政治聯想；如今秦慧珠也借用這句話回應李明璇，讓原本的藍營內部言語交鋒，再添一層話題。