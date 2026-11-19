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Pro以上會員直接解鎖 最強AI

▲Google公布Gemini 4 Neon效能測試結果，與Claude Opus 5.5、GPT-6.2 Sol相比，在多項AI推理、程式設計及長文本理解測試中取得領先成績。（圖／翻攝官網）

實力直逼高階Carbon！速度飆3倍、導入四段式思考層級

開發者與企業怎麼用？API計價與開放平台整理

Google宣布自2026年11月18日起，正式分階段推出新一代AI模型「Gemini 4 Neon」，被視為高性價比主力的新模型，整體品質直逼旗艦高階模型Carbon，執行速度飆升3倍、成本大降40%，Google直接下放給「Google AI Pro」付費會員使用，不必升級到最貴的Ultra方案也能搶先體驗。《NOWNEWS今日新聞》整理Gemini 4 Neon的使用資格、台灣訂閱費用與核心亮點，帶讀者一次掌握。想在第一時間用上Gemini 4 Neon，門檻比想像中低，台灣一般用戶只要訂閱「Google AI Pro」以上方案，無須額外申請，打開Gemini App並在模型下拉選單中切換即可直接啟用，但免費版與入門付費方案目前皆未開放。各級距方案資格與費用如下：Gemini 4 Neon的市場定位介於專攻高難度長週期任務的Carbon，以及主打日常快速執行的Hydrogen之間。根據Google內部評估，Neon在維持前沿級推理與程式開發品質的同時，執行速度較Carbon提升3倍、成本降低40%；在部分評測中，單項任務成本甚至比其他頂尖競爭模型便宜50%至80%。此外，Neon也導入「四段式思考層級」，提供低、中、高（預設）與超高四種推理深度，讓用戶能依據任務難度彈性調整，避免不必要的Token浪費。在實際效能表現上，Neon具備100萬Token上下文視窗，特別強化「代理式程式開發」能力，擅長跨檔案除錯、程式碼重構與大型架構分析；在Google Antigravity平台中，還能擔任協調模型，指揮多個Hydrogen子模型平行處理長時間複雜任務。除一般消費者外，開發者與企業用戶也同步開放存取：開發者：可透過Google AI Studio的Gemini API付費方案、Android Studio及Google Antigravity使用。API採固定費率計價且無免費額度，每百萬Tokens收費為一般輸入3美元（約新台幣99元）、快取輸入0.15美元、輸出15美元（約新台幣490元）。企業用戶：可透過Gemini for business（API或模型選單）與Google Antigravity導入。資安人員：Google同步推出專攻漏洞偵測與修補的「Gemini 4 Neon for cyber」，將於未來幾天內陸續開放給符合資格的成員使用。