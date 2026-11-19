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藍白沒溝通直接加碼老農津貼 行政院：會做出合法合憲判斷

行政院日前收到立法院三讀通過的《老年農民福利津貼暫行條例》函文，今（19）日為覆議最後期限，媒體提問是否朝不副署方向，對此行政院仍未鬆口，僅回應會在期限之內，在《憲法》賦予的職權範圍，做出合法合憲的判斷跟決定。行政院會今年初1月通過《老年農民福利津貼暫行條例》修法草案，將老農津貼由現行每月8110元調高到1萬元，而藍白則提案調高至1萬5000元，並於本月6日三讀通過，而函文已送行政院，且今日為覆議最後期限。對此行政院發言人李慧芝說，對於福利政策的制定，政府始終秉持三原則，包括不增加實質舉債、不排擠其他政策與合法合憲，政府持續照顧農民，也兼顧財政永續、排富標準及物價調整機制，做出整體評估，並提出老農津貼調高到每月1萬元方案。李慧芝表示，立法院三讀法案每年會額外增加320億元支出，但未跟政院溝通，造成政府長期財務負擔，壓縮其他農業資源政策的配置空間，政院會在期限內，在《憲法》賦予的職權範圍中，做出合法合憲的判斷跟決定，也會以適當方式跟各界說明。